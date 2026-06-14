СМИ: альпинист погиб, упав в кратер спящего вулкана в Йемене

Падение аль-Абси со скалы в кратер вулкана его поклонники также смогли заснять на видео.

"Тело скалолаза аль-Абси было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения во время восхождения", - передает служба гражданской обороны.