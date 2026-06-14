СМИ: альпинист погиб, упав в кратер спящего вулкана в Йемене

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук обнаружено в кратере вулкана Дамт в южной провинции Эд-Дали.
- Аль-Абси стал популярным в социальных сетях за видеоролики, показывающие его занятия альпинизмом в опасных горных районах без оборудования и страховки.
ДОХА, 13 июн - РИА Новости. Йеменские спасатели обнаружили тело альпиниста Антара аль-Абси по прозвищу Человек-паук спустя несколько часов после его падения в кратер с сернистыми водами вулкана Дамт в южной провинции Эд-Дали, сообщило издание Yemen Online со ссылкой на службу гражданской обороны Йемена.
Аль-Абси стал популярным в социальных сетях за видеоролики, показывавшие, как он занимался альпинизмом в опасных горных районах не только без оборудования и страховки, но даже без обуви, за что его прозвали в Йемене Человек-паук.
Падение аль-Абси со скалы в кратер вулкана его поклонники также смогли заснять на видео.
"Тело скалолаза аль-Абси было извлечено из горячих вод внутри спящего вулкана в результате поисковой операции, которая началась сразу после его исчезновения во время восхождения", - передает служба гражданской обороны.
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