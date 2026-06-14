Движение транспорта из Ярославля в сторону Москвы восстановили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено.
- Ранее украинские БПЛА повторно атаковали Ярославскую область, в целях безопасности были введены ограничения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Ранее губернатор сообщал, что украинские БПЛА повторно атаковали Ярославскую область, в целях безопасности было перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.
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"В Ярославле перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено", - написал Евраев в канале на платформе "Макс".
Угроза беспилотной опасности сохраняется в регионе.