В Запорожской области прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подконтрольной ВСУ части Запорожской области прогремели взрывы.
- О них сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров.
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"Взрывы в Запорожской области", - написал Федоров в Telegram-канале.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Россия контролирует 80% территории Запорожской области, сообщал в июне президент РФ Владимир Путин. Областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска.