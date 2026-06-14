Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Николаеве прогремел взрыв, сообщает украинский телеканал «Общественное».
- Воздушная тревога действует в Николаевской области с 04:18 мск.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в Николаеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"В Николаеве был слышен звук взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Воздушная тревога действует в Николаевской области с 04.18 мск.
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