Сенатор рассказал, какие выплаты положены неработающим матерям

Краткий пересказ от РИА ИИ Неработающие мамы в России могут получить единовременное пособие при рождении ребенка, которое можно оформить в течение шести месяцев с рождения ребенка.

Будущая мама может оформить единое пособие в период беременности, встав на учет в медицинской организации на раннем сроке (до 12 недель) и соответствуя критериям нуждаемости.

Семья может получать единое пособие на ребенка до 17 лет, если среднедушевой доход семьи ниже регионального прожиточного минимума на душу населения и имущество семьи не превышает установленные нормативы.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Неработающие мамы в России при рождении ребенка могут рассчитывать на получение единовременного пособия, материнского капитала, ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет, а также единого пособия - как на ребенка до 17 лет, так и в период беременности, рассказал РИА Новости сенатор Айрат Гибатдинов.

"Неработающая мама в России не остается без поддержки государства. Во-первых, семья имеет право на единовременное пособие при рождении. Его может получить один из родителей. Если работает только один, пособие оформляется по месту его работы или службы. Если оба родителя не работают, заявление подает через Социальный фонд России или портал "Госуслуги", - сказал Гибатдинов

По его словам, уровень дохода семьи значения не имеет, поскольку выплата положена всем и является фиксированной, однако обратиться за ее получением необходимо в течение шести месяцев с рождения ребенка.

"Во-вторых, будущая мама может оформить единое пособие в период беременности. Для этого необходимо встать на учет в медицинской организации на раннем сроке беременности (до 12 недель) и соответствовать критериям нуждаемости. При назначении выплаты учитываются среднедушевой доход семьи, имущественная обеспеченность и наличие уважительных причин отсутствия заработка у трудоспособных членов семьи", - отметил он.

Сенатор подчеркнул, что семья также может получать единое пособие на ребенка до достижения им возраста 17 лет. Он пояснил, что здесь требования остаются идентичными: среднедушевой доход семьи должен быть ниже регионального прожиточного минимума на душу населения, а имущество семьи не должно превышать установленные нормативы.

"Кроме того, неработающие родители и даже индивидуальные предприниматели (если платили взносы на социальное страхование) могут оформить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Оно назначается тем, кто фактически осуществляет уход за ребенком и не получает пособие по безработице. Оформить выплату можно через Социальный фонд России", - уточнил политик.

Кроме того, Гибатдинов напомнил, что материнский капитал предоставляется независимо от трудоустройства матери и уровня доходов семьи, сертификат оформляется автоматически после регистрации рождения ребенка, а средства можно направить на улучшение жилищных условий, образование детей, получение ежемесячной выплаты и другие предусмотренные законом цели.