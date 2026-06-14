Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.
- Нанесено поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей.
- Украинские войска за сутки потеряли более 460 военных, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение ВСУ в ряде населенных пунктов Запорожской и Днепропетровской областей, в результате чего украинские войска за сутки потеряли более 460 военных, сообщило Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
В Минобороны РФ уточнили, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Ивановка, Бондарево, Маломихайловка, Диброва, Просяная, Васильковка Днепропетровской области, Новоселовка, Терсянка и Червоная Криница Запорожской области.
"ВСУ потеряли свыше 460 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и две 122-миллиметровые гаубицы Д-30", - добавили в ведомстве.
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22 июня 2022, 17:18