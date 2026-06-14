Эксперт рассказала, с какими блюдами сочетать вина летом

Краткий пересказ от РИА ИИ Легкие летние вина лучше всего подавать к рыбе, морепродуктам, овощам на гриле и птице, но они не подходят к жирному шашлыку, острым соусам и копченостям.

К "прозрачным" винам относят молодые белые вина, розе бледного оттенка, легкие игристые и некоторые светлые красные вина.

Для летнего "прозрачного" стиля подходят вина с содержанием алкоголя до 12-12,5 процентов, сухие или почти сухие, без выдержки в дубе.

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Легкие летние вина лучше всего подавать к рыбе, морепродуктам, овощам на гриле и птице, но они совершенно не подходят к жирному шашлыку, острым соусам и копченостям, рассказала РИА Новости директор по закупкам виноторговой компании Fort Дарья Сологуб.

"Главное — не пытаться сочетать легкое вино с тяжелой, жирной или острой пищей. "Прозрачные" вина хороши там, где еда тоже не перегружена. С шашлыком в жирном маринаде, острыми соусами, копченостями или плотными мясными блюдами они потеряются", — сказала она.

"Белые вина в таком стиле хорошо сочетаются с рыбой, морепродуктами, салатами, свежими сырами, овощными закусками и блюдами с цитрусовыми или травами. Бледные сухие розе подойдут к птице, овощам на гриле, брускеттам, легким пастам и блюдам средиземноморской кухни", — добавила эксперт.

По ее словам, легкие игристые можно подавать как аперитив, а также к закускам, мягким сырам и фруктовым сочетаниям. При этом она отметила, что летом необязательно отказываться и от красных вин. В "прозрачную" стилистику хорошо вписываются ягодные и не слишком танинные красные — например, пино нуар, гамэ или цвайгельт.

"Их можно слегка охладить и подавать к курице, индейке, лососю, мясным закускам, овощам на гриле и не очень жирному мясу", — порекомендовала специалист.

Сологуб пояснила, что чаще всего к "прозрачным" относят молодые белые вина, розе бледного оттенка, легкие игристые и некоторые светлые красные вина. При этом прозрачность в данном случае — это скорее потребительский образ. Покупатель видит почти бесцветное или очень светлое вино и заранее ожидает, что оно будет свежим, легким, не слишком сладким, не в дубовом стиле и без высокого градуса.

"Для массового выбора это понятный визуальный сигнал", — сказала она.

Однако эксперт призывает не ориентироваться только на прозрачность. Бледный цвет может быть первым ориентиром, но сам по себе не гарантирует качество и баланс. Иногда такое вино оказывается слишком нейтральным, водянистым или, наоборот, резким по кислотности.

Сологуб рассказала, что для летнего "прозрачного" стиля подходят вина с содержанием алкоголя до 12-12,5 процента, сухие или почти сухие, без выдержки в дубовой бочке. Слова "свежее", "цитрусовое", "минеральное", "цветочное" или "ягодное" чаще указывают именно на легкий летний профиль. Например, для розе хорошим ориентиром могут быть цветочные и деликатные ягодные ноты, в том числе клубника.