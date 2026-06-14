Франция вернулась в пятерку главных поставщиков вина в Россию

Краткий пересказ от РИА ИИ В первом квартале текущего года крупнейшим поставщиком вина в РФ осталась Италия с экспортом 52,9 миллиона долларов.

Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков, отправив вина на 10,6 миллиона долларов.

В числе поставщиков, превысивших отметку в один миллион долларов, также оказались Литва, Австрия, Сербия, Аргентина и Армения.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские компании в первом квартале импортировали больше всего вина из Италии, Грузии и Латвии, а Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков, выяснило РИА Новости, изучив данные платформы ООН Comtrade и национальные статданные разных стран.

Крупнейшим поставщиком вина в РФ в январе-марте текущего года осталась Италия: экспорт достиг 52,9 миллиона долларов, увеличившись за год на две трети. Кроме того, в тройку, как и в первом квартале прошлого года, вошли Грузия - 32,7 миллиона долларов (+18,4%) и Латвия - 25,7 миллиона (+1,1%).

Четвертое место за собой сохранила Польша, которая в первом квартале этого года отправила в РФ вдвое больше вина, чем за такой же период прошлого года - почти 18,8 миллиона долларов.

Франция по итогам первого квартала впервые с 2015 года вернулась в топ-5, вытеснив оттуда Португалию. При этом пятая республика отправила в Россию вина на 10,6 миллиона долларов - в 14,4 раза больше, чем 732 тысячи долларов в январе-марте 2025 года.

Следом по объему поставок расположились Чили - 10,3 миллиона долларов (рост в 2 раза к первому кварталу предыдущего года), Испания - 9,2 миллиона (рост в 4,1 раза), Португалия - 8,9 миллиона (+42%) и Германия - 7,5 миллиона (рост в 2,3 раза). Замкнула десятку Южная Африка, поставки откуда взлетели в 4,4 раза - до 2,1 миллиона долларов с 481,1 тысячи.