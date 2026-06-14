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Векич выиграла турнир в Лондоне - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Теннис
 
17:32 14.06.2026 (обновлено: 17:33 14.06.2026)
Векич выиграла турнир в Лондоне

Теннисистка Векич победила Радукану и выиграла турнир WTA 500 в Лондоне

© Фото : Пресс-служба WTAХорватская теннисистка Донна Векич
Хорватская теннисистка Донна Векич - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Пресс-служба WTA
Хорватская теннисистка Донна Векич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Донна Векич стала победительницей травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
  • Она обыграла Эмму Радукану в финальном матче со счетом 6:0, 7:6 (8:6).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Хорватская теннисистка Донна Векич стала победительницей травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
HSBC Championships
14 июня 2026 • начало в 15:40
Завершен
Донна Векич
2 : 06:07:6
Эмма Радукану
Календарь Турнирная таблица История встреч
В финальном матче Векич (76-я ракетка мира) обыграла британку Эмму Радукану (42) со счетом 6:0, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.
29-летняя Векич завоевала пятый титул в карьере, второй на траве и первый с марта 2023 года. 23-летняя Радукану сыграла третий финал в карьере, единственный титул она завоевала на Открытом чемпионате США в 2021 году.
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ТеннисСпортДонна ВекичЭмма РадукануЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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