Векич выиграла турнир в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Донна Векич стала победительницей травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне.
- Она обыграла Эмму Радукану в финальном матче со счетом 6:0, 7:6 (8:6).
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Хорватская теннисистка Донна Векич стала победительницей травяного турнира категории WTA 500 в Лондоне, призовой фонд которого превышает 1,9 миллиона долларов.
HSBC Championships
14 июня 2026 • начало в 15:40
Завершен
В финальном матче Векич (76-я ракетка мира) обыграла британку Эмму Радукану (42) со счетом 6:0, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 48 минут.
29-летняя Векич завоевала пятый титул в карьере, второй на траве и первый с марта 2023 года. 23-летняя Радукану сыграла третий финал в карьере, единственный титул она завоевала на Открытом чемпионате США в 2021 году.