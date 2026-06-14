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Трамп готов воздействовать на ЕС и Киев в вопросе урегулирования на Украине - РИА Новости, 14.06.2026
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19:06 14.06.2026
Трамп готов воздействовать на ЕС и Киев в вопросе урегулирования на Украине

Ушаков: Трамп готов повлиять на ЕС и Киев в вопросе урегулирования на Украине

© Фото : The White HouseПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : The White House
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
  • Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп акцентировал необходимость прекращения военных действий по украинскому конфликту.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Он заявил, что готов воздействовать и на европейских партнеров, и на Киев, в том числе в ходе предстоящих контактов на саммите "семерки" (саммите G7 - ред.), - сказал Ушаков журналистам.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет. По словам Ушакова, во время беседы Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий по украинскому конфликту.
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