Трамп готов воздействовать на ЕС и Киев в вопросе урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дональд Трамп выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования.
- Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого Трамп акцентировал необходимость прекращения военных действий по украинскому конфликту.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в воскресенье провели телефонный разговор. Американскому лидеру 14 июня исполнилось 80 лет. По словам Ушакова, во время беседы Трамп вновь акцентировал необходимость прекращения военных действий по украинскому конфликту.