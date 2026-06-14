Трамп готов воздействовать на ЕС и Киев в вопросе урегулирования на Украине

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп во время телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.