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Пушилин рассказал, когда основатель Pink Floyd сможет выступить в ДНР - РИА Новости, 14.06.2026
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Шоубиз
 
11:58 14.06.2026
Пушилин рассказал, когда основатель Pink Floyd сможет выступить в ДНР

Пушилин: Роджер Уотерс выступит в ДНР после улучшения ситуации с безопасностью

© AP Photo / Chris PizzelloРоджер Уотерс
Роджер Уотерс - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Chris Pizzello
Роджер Уотерс. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сможет выступить на территории ДНР после улучшения ситуации с безопасностью.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс сможет выступить на территории ДНР после улучшения ситуации с безопасностью в республике, заявил в интервью РИА Новости глава региона Денис Пушилин.
"Я считаю, что нужно беречь звезд такого уровня, особенно тех, кто проявляет благоразумие. Поэтому чего уж там говорить. Я бы очень хотел, конечно, чтобы они выступили, но пока это небезопасно. Но как только будет безопасно, конечно же, мы их ждем с распростертыми объятиями", - сказал Пушилин, отвечая на вопрос о возможности выступления Уотерса в ДНР.
Ранее основатель группы Pink Floyd критиковал вовлеченность стран Запада в украинский конфликт и распространяющуюся в них русофобию. Музыкант заявлял, что русскоязычные жители востока Украины должны получить право выбора в вопросе о вхождении их областей и территорий в состав Российской Федерации, а также выступал за аналогичные референдумы во всех русскоговорящих районах Украины.
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