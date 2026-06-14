Жители Украины раскритиковали новую систему службы в ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал внедрение новой контрактной системы в ВСУ.
- Новая система предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта — чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва.
- Анонс новой системы службы вызвал критику и возмущение среди жителей Украины, в том числе среди военнослужащих ВСУ.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жители Украины, в том числе военнослужащие ВСУ раскритиковали анонсированную минобороны страны новую систему службы в украинской армии, выяснило РИА Новости.
Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал внедрение новой контрактной системы в ВСУ. По его словам, она предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта – чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва. Например, после 14 месяцев в пехоте военнослужащий может рассчитывать на отсрочку в полтора года. А действующие военнослужащие, если отслужат по контракту еще 10 месяцев, могут получить по полгода отсрочки за каждый год службы в ВСУ начиная с 2022 года.
Пост о новой системе службы Федоров опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*. Под ним появились сотни возмущенных комментариев жителей Украины.
"Я пятый год воюю. Мои дети уже выросли без меня. 30 суток отпуска в год. Мне не нужен контракт. Я хочу отдохнуть от ВСУ. Военные как рабы", - написал под постом пользователь Андрей.
"Мне 58, и я уже 4,5 года в армии, какой контракт? Просто освободите меня от этого дурдома", - пишет Алексей.
Некоторые пользователи указывают на то, что такая система приведет к росту коррупции.
"А проще никак нельзя было придумать? Очень запутанно, никакой четкости и обычно, где такие туманные формулы, жди коррупционных схем. Добавить, вычесть, дописать месяц, год - все это порождает излишнюю бюрократию", - пишет Назар.
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Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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