Краткий пересказ от РИА ИИ Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал внедрение новой контрактной системы в ВСУ.

Новая система предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта — чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва.

Анонс новой системы службы вызвал критику и возмущение среди жителей Украины, в том числе среди военнослужащих ВСУ.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Жители Украины, в том числе военнослужащие ВСУ раскритиковали анонсированную минобороны страны новую систему службы в украинской армии, выяснило РИА Новости.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал внедрение новой контрактной системы в ВСУ . По его словам, она предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта – чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва. Например, после 14 месяцев в пехоте военнослужащий может рассчитывать на отсрочку в полтора года. А действующие военнослужащие, если отслужат по контракту еще 10 месяцев, могут получить по полгода отсрочки за каждый год службы в ВСУ начиная с 2022 года.

Пост о новой системе службы Федоров опубликовал на своей странице в соцсети Facebook*. Под ним появились сотни возмущенных комментариев жителей Украины.

"Я пятый год воюю. Мои дети уже выросли без меня. 30 суток отпуска в год. Мне не нужен контракт. Я хочу отдохнуть от ВСУ. Военные как рабы", - написал под постом пользователь Андрей.

"Мне 58, и я уже 4,5 года в армии, какой контракт? Просто освободите меня от этого дурдома", - пишет Алексей.

Некоторые пользователи указывают на то, что такая система приведет к росту коррупции.

"А проще никак нельзя было придумать? Очень запутанно, никакой четкости и обычно, где такие туманные формулы, жди коррупционных схем. Добавить, вычесть, дописать месяц, год - все это порождает излишнюю бюрократию", - пишет Назар.

Ранее украинское издание " Страна.ua " сообщило, что украинский военнослужащий устроил пикет в центре Киеве , пожаловавшись на рабские условия службы в ВСУ. В частности, он требовал установить четкие сроки службы в ВСУ с возможностью демобилизации.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. При этом сроки демобилизации в законе прописаны не были.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.