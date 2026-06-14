Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одессе мобилизованных держат в военкомате за решеткой.
- Людям не дают воду и не пускают в туалет, из-за чего они страдают и болеют, сообщил один из мужчин, находящихся в военкомате.
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Мобилизованных держат в военкомате в Одессе за решеткой, в туалет не выпускают, воду не дают, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Ни воды ничего не дают, в туалет не пускают. Ни воздуха, ничего нет, за решеткой сидим. Сидят ребята, непонятно чего ждут. Все болеют, у всех с документами проблемы… Сидят уже по шесть дней некоторые", - приводит "Страна" слова одного из мужчин, находящихся в военкомате.
На опубликованном изданием видео в небольшой комнате с решетками на окнах и дверях стоят кровати, в помещении около 10 мужчин.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец 11 июня заявил, что военкоматы на Украине превратились в места лишения свободы, людей там незаконно удерживают неделями.
Киевский режим столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.