В Одессе мобилизованных держат в военкомате за решеткой.

"Ни воды ничего не дают, в туалет не пускают. Ни воздуха, ничего нет, за решеткой сидим. Сидят ребята, непонятно чего ждут. Все болеют, у всех с документами проблемы… Сидят уже по шесть дней некоторые", - приводит "Страна" слова одного из мужчин, находящихся в военкомате.