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В Финляндии заявили, что не видят реакции ЕС на биолаборатории на Украине - РИА Новости, 14.06.2026
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14:12 14.06.2026
В Финляндии заявили, что не видят реакции ЕС на биолаборатории на Украине

Финский политик Мема не увидел реакции Европы на биолаборатории на Украине

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», заявил об отсутствии реакции европейских лидеров на информацию США о биолабораториях на Украине.
  • В документах нацразведки США указано, что Штаты построили на Украине 40 биолабораторий, работавших с американскими военными институтами.
  • Армандо Мема считает, что Брюссель должен дать комментарий по поводу биолабораторий и потребовать у Киева должных объяснений.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что не наблюдает никакой реакции от европейских лидеров на обнародованную США информацию о биолабораториях на Украине.
В пятницу свет увидели документы нацразведки США, из которых следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассекреченные в США документы подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.
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"Я не вижу никакой реакции от европейских лидеров по поводу раскрытия США секретных биолабораторий на Украине... Я много раз это говорил, мы идем по опасному для Европы пути, допускающему полнейшее игнорирование международного права со стороны Украины", - написал политик в соцсети X.
Мема подчеркнул, что Брюссель должен дать комментарий по поводу биолабораторий и потребовать у Киева должных объяснений.
Политик отреагировал на видеозапись выступления российского президента Владимира Путина в 2022 году, когда он сообщил о наличии десятков биолабораторий на Украине.
"Президент Путин был прав насчет биолабораторий на Украине. Он также прав насчет незаконного расширения НАТО в сторону границы с Россией", - пишет Мема.
По его словам, Россия небезосновательно считала, что от Украины исходит угроза.
"Мы можем и дальше закрывать глаза и считать, что на Украине нет биолабораторий, мы также можем считать, что расширения НАТО не было, но однажды нам придется взглянуть правде в глаза, так или иначе", - подчеркнул Мема.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Администрация экс-президента США Джо Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий.
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