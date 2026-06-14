Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, финский политик из партии «Альянс свободы», заявил об отсутствии реакции европейских лидеров на информацию США о биолабораториях на Украине.
- В документах нацразведки США указано, что Штаты построили на Украине 40 биолабораторий, работавших с американскими военными институтами.
- Армандо Мема считает, что Брюссель должен дать комментарий по поводу биолабораторий и потребовать у Киева должных объяснений.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что не наблюдает никакой реакции от европейских лидеров на обнародованную США информацию о биолабораториях на Украине.
В пятницу свет увидели документы нацразведки США, из которых следует, что Штаты построили на Украине биолаборатории, работавшие с американскими военными институтами. Всего на Украине находятся 40 поддерживавшихся Вашингтоном лабораторий. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что рассекреченные в США документы подтверждают многочисленные заявления Москвы по этой теме.
Политик отреагировал на видеозапись выступления российского президента Владимира Путина в 2022 году, когда он сообщил о наличии десятков биолабораторий на Украине.
"Президент Путин был прав насчет биолабораторий на Украине. Он также прав насчет незаконного расширения НАТО в сторону границы с Россией", - пишет Мема.
По его словам, Россия небезосновательно считала, что от Украины исходит угроза.
"Мы можем и дальше закрывать глаза и считать, что на Украине нет биолабораторий, мы также можем считать, что расширения НАТО не было, но однажды нам придется взглянуть правде в глаза, так или иначе", - подчеркнул Мема.
Россия неоднократно заявляла, что США финансируют разработку биологического оружия и размещают десятки своих биолабораторий на Украине в нарушение конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). По данным Минобороны РФ, все для продолжения военно-биологической программы США было вывезено с Украины после начала российской специальной военной операции. Администрация экс-президента США Джо Байдена отрицала наличие на Украине контролируемых США химических и биологических лабораторий.