В Финляндии заявили, что не видят реакции ЕС на биолаборатории на Украине

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что не наблюдает никакой реакции от европейских лидеров на обнародованную США информацию о биолабораториях на Украине.

"Мы можем и дальше закрывать глаза и считать, что на Украине нет биолабораторий, мы также можем считать, что расширения НАТО не было, но однажды нам придется взглянуть правде в глаза, так или иначе", - подчеркнул Мема.