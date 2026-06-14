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Наследники гитлеровцев у границ России: что затеяла НАТО - РИА Новости, 14.06.2026
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08:00 14.06.2026 (обновлено: 10:00 14.06.2026)

Наследники гитлеровцев у границ России: что затеяла НАТО

© Фото : Lietuvos kariuomenėУчения Tvirtas skydas 2 в Литве
Учения Tvirtas skydas 2 в Литве - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Lietuvos kariuomenė
Учения Tvirtas skydas 2 в Литве
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Андрей Коц
Андрей Коц
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Андрей Коц. Североатлантический альянс продолжает наращивать военную активность у российских границ. Армии сразу нескольких стран сейчас проводят учения и не скрывают, что цель — противостоять мифической "агрессии Кремля". По сути, Запад готовится к вооруженному конфликту, который, как утверждают в Европе, начнется в 2029-2030 году. О том, кого задействовали в маневрах, — в материале РИА Новости.

Наследники нацистов

На днях в Литве стартовали учения Tvirtas skydas 2 ("Прочный щит — 2"). Проходят они вблизи Сувалкского коридора и Калининградской области России. В маневрах принимают участие порядка тысячи военнослужащих, а также несколько сотен ополченцев из Добровольческих сил охраны края (KASP). Эта организация состоит в основном из членов Союза литовских стрелков — полувоенного объединения, где гражданских обучают самообороне и партизанским методам.
© Фото : U.S. Army / Sgt. Dakota BradfordСовместные учения НАТО на полигоне в Литве
Совместные учения НАТО на полигоне в Литве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : U.S. Army / Sgt. Dakota Bradford
Совместные учения НАТО на полигоне в Литве
Примечательно, что в годы Великой Отечественной воспитанники Союза литовских стрелков в полном составе воевали на стороне Третьего рейха.
Минобороны страны сообщает, что в ходе учений будет оцениваться способность планировать и проводить операции, координировать действия и работать совместно с другими подразделениями Вооруженных сил Литвы и союзниками по НАТО. Цель маневров подают так: "Укрепление взаимодействия между военнослужащими и гражданским обществом, повышение доверия населения к литовским солдатам, а также развитие у военных навыков выполнения задач в гражданской среде".
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Kimberly BraticВоеннослужащие литовской армии во время учений
Военнослужащие литовской армии во время учений - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : U.S. Army / Staff Sgt. Kimberly Bratic
Военнослужащие литовской армии во время учений
Судя по легенде и географии учений, литовских граждан будут готовить к "партизанщине" в районе Сувалкского коридора. Это узкий участок территории на границе Литвы и Польши между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 64 километров. Только этот коридор соединяет по суше страны Прибалтики с остальной Европой и НАТО. В Североатлантическом альянсе полагают, что Россия может попытаться взять его под контроль, чтобы пробить кратчайший сухопутный маршрут в Калининград.
Чтобы противостоять мнимой угрозе, в Сувалкском коридоре уже несколько лет активно возводятся фортификации и проводятся учения регулярных армий. И в прошлом году придумали привлекать добровольцев — им уготована роль партизан и диверсантов.

Воздушный фронт

Восьмого июня НАТО начала масштабные военные учения Военно-воздушных сил Ramstein Flag 2026. Тренировочные мероприятия проводят уже в третий раз, участвуют представители 19 государств. Основные этапы маневров проходят в Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и Испании. По данным Объединенного командования ВВС НАТО, в день совершают около 150 вылетов. Среди полутора сотен крыльев есть "летающий радар" Boeing E-3A Sentry. Всего в учениях участвуют около 1800 военнослужащих.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Союзники отрабатывают совместные действия авиации разных государств, тренируются перебрасывать силы и средства на разные направления, чтобы, как заявлено официально, "подтвердить готовность стран к активации пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне". Особый акцент сделают на ПВО. Очевидно, будут учиться сбивать дроны, что особенно актуально в свете регулярных заходов украинских дальнобойных БПЛА в воздушное пространство ЕС и НАТО.
© Фото : Bundeswehr / Marvin HofmannНемецкий истребитель Tornado и финский F/A-18 (справа) на учениях Ramstein Flag 2026
Немецкий истребитель Tornado и финский F/A-18 (справа) на учениях Ramstein Flag 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Bundeswehr / Marvin Hofmann
Немецкий истребитель Tornado и финский F/A-18 (справа) на учениях Ramstein Flag 2026
В целом же география маневров фактически превращает весь Северо-Европейский регион в единый оперативный плацдарм, включая территории граничащих с Россией Финляндии и Норвегии. Альянс традиционно полагается в первую очередь на военно-воздушную мощь и рассматривает авиацию как главную ударную силу в вооруженном конфликте с любым реальным противником. Кто на учениях будет противником условным — вопрос риторический.

Учения как ширма

Отрабатывают в НАТО и военно-морскую компоненту объединенных сил. В Балтийском море стартовали учения Североатлантического альянса BALTOPS. В них принимают участие около 20 кораблей и порядка девяти тысяч военнослужащих из 16 стран: США, Великобритании, Германии, Франции, Польши, Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и Турции. Руководит маневрами Шестой флот ВМС США.
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario CotoКорабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS
Корабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Mario Coto
Корабли НАТО в Балтийском море во время учений BALTOPS
Тренировки начались в западной части Балтики и постепенно смещаются на восток, где союзники отрабатывают снабжение и защиту морских путей вокруг шведского острова Готланд. Неподалеку от Калининградской области проводят эвакуацию, разминирование, десантные операции, активно применяют морские безэкипажные катера.
"Перед нами три важнейшие задачи: сдерживание российских угроз в регионе Балтийского моря, повышение реальной готовности и оперативной совместимости, а также укрепление сплоченности альянса", — перечислил заместитель командующего Объединенной оперативной группой "Брюнссум" генерал-лейтенант Джон Мид.
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К слову, учения могут иметь и другие, тайные цели. Американский журналист Сеймур Херш в ходе собственного расследования выяснил, что именно эти маневры в 2022-м использовались водолазами ВМС США и норвежскими специалистами как прикрытие для операции по подрыву "Северных потоков". Кроме того, страны НАТО предпринимают регулярные попытки перехвата российских судов на Балтике. А в конце мая ФСБ сообщила, что на корпусе газовоза "Аррхениус", прибывшего из бельгийского Антверпена в порт Усть-Луга Ленинградской области, обнаружили магнитные мины западного производства массой взрывчатого вещества около семи килограммов каждая.
Если раньше сценарии подобных маневров в регионе изобиловали эвфемизмами, то теперь никто уже не скрывает, против кого все затеяно. Поэтому силы альянса стремительно разрастаются на восточном фланге.
 
БезопасностьВ миреРоссияЛитваКалининградская областьСеймур ХершНАТОЕвросоюзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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