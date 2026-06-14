Обвиняемый в убийстве жены в Домодедово признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина арестован по обвинению в убийстве своей супруги в подмосковном Домодедово.
- Фигуранту предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК, вину он признал в полном объеме.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве жены в подмосковном Домодедово, арестован, сообщили в прокуратуре области.
Ранее в ГСУ СК по Московской области сообщили, что мужчина, будучи пьяным, зарезал супругу в подмосковном Домодедово, возбуждено уголовное дело, фигурант был задержан. Как рассказали РИА Новости в правоохранительных органах, женщина работала в Домодедовской больнице.
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"С учетом позиции Домодедовской городской прокуратуры заключен под стражу 46-летний обвиняемый в убийстве своей супруги", - говорится в сообщении в канале прокуратуры Подмосковья на платформе "Макс".
Правоохранители уточнили, что мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), вину в преступлении он признал в полном объеме и от дачи показаний отказался.