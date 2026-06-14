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На побережье Турции нашли вооруженный беспилотник - РИА Новости, 15.06.2026
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21:27 14.06.2026 (обновлено: 00:58 15.06.2026)
На побережье Турции нашли вооруженный беспилотник

В Турции на пляже нашли вооруженный беспилотник, способный нести боеприпасы

© Фото : СоцсетиНа побережье Турции нашли вооруженный беспилотник
На побережье Турции нашли вооруженный беспилотник - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Соцсети
На побережье Турции нашли вооруженный беспилотник
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе пляжа Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону нашли вооруженный беспилотник.
  • Силы безопасности оцепили пляж и прилегающую территорию, людей эвакуировали.
АНКАРА, 14 июн — РИА Новости. Вооруженный беспилотник нашли в районе пляжа Капысую на границе турецких провинций Бартын и Кастамону, передает A haber.
«
"В ходе первичного осмотра было установлено, что обнаруженный аппарат является вооруженным беспилотником, способным нести боеприпасы", — сообщил телеканал.
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Отдыхающие заметили беспилотник, выброшенный на берег, и сообщили о находке властям. На место происшествия направили сотрудников правоохранительных органов и саперов.
Сотрудники сил безопасности оцепили пляж и прилегающую территорию, а доступ граждан в опасную зону ограничили. По данным СМИ, в качестве меры предосторожности людей эвакуировали.
Сейчас турецкие власти выясняют происхождение дрона и обстоятельства его появления в акватории Черного моря.
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