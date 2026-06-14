На побережье Турции нашли вооруженный беспилотник

"В ходе первичного осмотра было установлено, что обнаруженный аппарат является вооруженным беспилотником, способным нести боеприпасы", — сообщил телеканал.

Отдыхающие заметили беспилотник, выброшенный на берег, и сообщили о находке властям. На место происшествия направили сотрудников правоохранительных органов и саперов.