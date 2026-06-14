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Партия "Процветающая Армения" не прошла в парламент - РИА Новости, 14.06.2026
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17:16 14.06.2026 (обновлено: 17:40 14.06.2026)
Партия "Процветающая Армения" не прошла в парламент

ЦИК: партия "Процветающая Армения" не прошла в парламент

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкИзбиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня.
  • Партия "Процветающая Армения" набрала 3,89 процента голосов.
ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент Армении нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.
"Партия "Процветающая Армения" по итогам выборов 7 июня набрала 58 287 голосов, или 3,98%", - заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян во время заседания комиссии.
Таким образом, с учетом четырехпроцентного барьера партия в парламент не проходит.
Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.
Партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за присоединение Армении к Евросоюзу, не смогла набрать 50% голосов, необходимых для формирования правительства. Однако она получит нужное для этого число мест за счет мандатов для нацменьшинств и перераспределения голосов не прошедших в парламент сил.
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