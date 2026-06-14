Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Избиратели получают бюллетени на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах

Партия "Процветающая Армения" не прошла в парламент

Краткий пересказ от РИА ИИ Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня.

Партия "Процветающая Армения" набрала 3,89 процента голосов.

ЕРЕВАН, 14 июн - РИА Новости. Партия "Процветающая Армения" не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер по итогам выборов 7 июня и не проходит в парламент Армении нового созыва, следует из окончательных данных армянского ЦИК.

"Партия "Процветающая Армения" по итогам выборов 7 июня набрала 58 287 голосов, или 3,98%", - заявил глава ЦИК Ваагн Овакимян во время заседания комиссии.

Таким образом, с учетом четырехпроцентного барьера партия в парламент не проходит.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня, депутатов избирали на пять лет. При этом оппозиция неоднократно обвиняла власти в грубом вмешательстве в избирательный процесс и работу ЦИК.