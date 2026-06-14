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ЦАХАЛ сообщила о новом обстреле в районе границы с Ливаном - РИА Новости, 14.06.2026
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19:12 14.06.2026
ЦАХАЛ сообщила о новом обстреле в районе границы с Ливаном

ЦАХАЛ зафиксировала новый обстрел в районе границы с Ливаном

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля сообщила о новом обстреле в районе границы с Ливаном.
  • Пострадавших нет.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о новом обстреле в районе границы с Ливаном, не уточнив источник ведения огня.
"Некоторое время назад на территории Израиля вблизи границы с Ливаном были зафиксированы несколько падений подозрительных воздушных целей. Пострадавших нет. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.
В воскресенье, ЦАХАЛ нанесла удар по командному центру "Хезболлах" в пригороде Бейрута. Атака произошла, как заявили военные, в ответ на продолжающиеся атаки "Хезболлах" по северу Израиля. Удар по Бейруту произошел на фоне планируемого подписания соглашения между США и Ираном.
После израильского удара по пригороду Бейрута начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир провел оценку ситуации, по итогам которой израильское командование тыла изменило указания для населения - во всех районах страны кроме севера разрешена полная активность, но собрания ограничены 5000 человек. В ЦАХАЛ также предупредили о возможности ракетного удара по израильской территории.
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