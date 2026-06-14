ЦАХАЛ сообщила о новом обстреле в районе границы с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в воскресенье сообщила о новом обстреле в районе границы с Ливаном, не уточнив источник ведения огня.

После израильского удара по пригороду Бейрута начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир провел оценку ситуации, по итогам которой израильское командование тыла изменило указания для населения - во всех районах страны кроме севера разрешена полная активность, но собрания ограничены 5000 человек. В ЦАХАЛ также предупредили о возможности ракетного удара по израильской территории.