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ЦАХАЛ заявила об угрозе обстрела Израиля в ближайшие часы - РИА Новости, 14.06.2026
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17:36 14.06.2026
ЦАХАЛ заявила об угрозе обстрела Израиля в ближайшие часы

ЦАХАЛ после удара по Бейруту заявила об угрозе обстрела Израиля в ближайшие часы

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля после удара по Бейруту заявила о возможности обстрела территории еврейского государства в ближайшие часы.
  • ЦАХАЛ отметила, что готова к различным оборонительным и наступательным сценариям.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после удара по Бейруту заявила о возможности обстрела территории еврейского государства в ближайшие часы, отметив, что готова к различным оборонительным и наступательным сценариям.
Согласно армии, после удара по Бейруту начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир вместе с другими командирами начал проводить оценку текущей ситуации.
"ЦАХАЛ готовится к потенциальному огню по территории Государства Израиль в ближайшие часы. ЦАХАЛ остается в состоянии повышенной готовности и готов к различным оборонительным и наступательным сценариям", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Армия Израиля заявила ранее, что нанесла удар по командному центру движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии. Ливанское национальное агентство новостей NNA передавало, что в результате израильского удара по району Гбейри в южном пригороде Бейрута погибли три человека, еще 15 ранены.
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