ЦАХАЛ заявила об угрозе обстрела Израиля в ближайшие часы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля после удара по Бейруту заявила о возможности обстрела территории еврейского государства в ближайшие часы.
- ЦАХАЛ отметила, что готова к различным оборонительным и наступательным сценариям.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после удара по Бейруту заявила о возможности обстрела территории еврейского государства в ближайшие часы, отметив, что готова к различным оборонительным и наступательным сценариям.
Согласно армии, после удара по Бейруту начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир вместе с другими командирами начал проводить оценку текущей ситуации.
"ЦАХАЛ готовится к потенциальному огню по территории Государства Израиль в ближайшие часы. ЦАХАЛ остается в состоянии повышенной готовности и готов к различным оборонительным и наступательным сценариям", - сообщает армия в своем Telegram-канале.