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Израиль заявил о нанесении ударов по целям "Хезболлы" в пригороде Бейрута - РИА Новости, 14.06.2026
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13:57 14.06.2026 (обновлено: 14:36 14.06.2026)

Израиль заявил о нанесении ударов по целям "Хезболлы" в пригороде Бейрута

© AP Photo / Bilal HusseinЛюди собираются у места удара израильской армии в южном пригороде Бейрута. 14 июня 2026
Люди собираются у места удара израильской армии в южном пригороде Бейрута. 14 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Bilal Hussein
Люди собираются у места удара израильской армии в южном пригороде Бейрута. 14 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии.
  • Это ответ на обстрел территории Израиля со стороны движения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время наносит удары по целям движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"В соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел "Хезболлах" территории Израиля", - говорится в заявлении для прессы.
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