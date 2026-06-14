Израиль заявил о нанесении ударов по целям "Хезболлы" в пригороде Бейрута

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦАХАЛ наносит удары по целям "Хезболла" в пригороде Бейрута Дахии.
- Это ответ на обстрел территории Израиля со стороны движения.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в настоящее время наносит удары по целям движения "Хезболлах" в пригороде Бейрута Дахии, сообщила канцелярия премьера Биньямина Нетаньяху.
"В соответствии с указаниями премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Исраэля Каца ЦАХАЛ в настоящее время наносит удары по целям организации "Хезболлах" в районе Дахия в Бейруте в ответ на обстрел "Хезболлах" территории Израиля", - говорится в заявлении для прессы.