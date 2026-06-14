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Израиль сообщил, что тревога в Эйлате была ложной - РИА Новости, 14.06.2026
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03:45 14.06.2026
Израиль сообщил, что тревога в Эйлате была ложной

ЦАХАЛ сообщила, что тревога в Эйлате была ложной

© РИА Новости / Анастасия Мельникова Эйлат
Эйлат - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Анастасия Мельникова
Эйлат. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила воздушную тревогу в районе города Эйлат.
  • Позднее ЦАХАЛ сообщила, что тревога оказалась ложной.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что воздушная тревога, ранее объявленная в районе города Эйлат на юге страны, была ложной.
Ранее израильская армия сообщала об объявленной в Эйлате воздушной тревоге.
"Установлено, что идентификация оказалась ложной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.
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