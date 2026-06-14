Израиль сообщил, что тревога в Эйлате была ложной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила воздушную тревогу в районе города Эйлат.
- Позднее ЦАХАЛ сообщила, что тревога оказалась ложной.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что воздушная тревога, ранее объявленная в районе города Эйлат на юге страны, была ложной.
Ранее израильская армия сообщала об объявленной в Эйлате воздушной тревоге.
"Установлено, что идентификация оказалась ложной", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ЦАХАЛ.