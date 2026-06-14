Шелтон стал победителем теннисного турнира в Штутгарте

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бен Шелтон обыграл Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
- Бен Шелтон завоевал шестой титул в карьере и впервые выиграл турнир на травяном покрытии.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого составил более 750 тысяч евро.
23-летний Шелтон завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне. Также Шелтон впервые выиграл турнир на травяном покрытии. 28-летний Фриц, на счету которого 10 титулов, проиграл третий финал в ATP-туре подряд. Он является победителем прошлогоднего розыгрыша турнира в Штутгарте.
Stuttgart Open
14 июня 2026 • начало в 15:10
Завершен