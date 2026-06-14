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Шелтон стал победителем теннисного турнира в Штутгарте - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Теннис
 
17:13 14.06.2026 (обновлено: 17:22 14.06.2026)
Шелтон стал победителем теннисного турнира в Штутгарте

Американец Шелтон обыграл Фрица, став победителем теннисного турнира в Штутгарте

© ATP TourАмериканский теннисист Бен Шелтон
Американский теннисист Бен Шелтон - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© ATP Tour
Американский теннисист Бен Шелтон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бен Шелтон обыграл Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте со счетом 6:4, 2:6, 6:4.
  • Бен Шелтон завоевал шестой титул в карьере и впервые выиграл турнир на травяном покрытии.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Американский теннисист Бен Шелтон обыграл соотечественника Тейлора Фрица в финале турнира категории ATP 250 в немецком Штутгарте, призовой фонд которого составил более 750 тысяч евро.
В решающей встрече Шелтон (5-я ракетка мира) победил Фрица (9) со счетом 6:4, 2:6, 6:4. Соперники провели на корте 1 час 48 минут.
23-летний Шелтон завоевал шестой титул в карьере и третий в текущем сезоне. Также Шелтон впервые выиграл турнир на травяном покрытии. 28-летний Фриц, на счету которого 10 титулов, проиграл третий финал в ATP-туре подряд. Он является победителем прошлогоднего розыгрыша турнира в Штутгарте.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Stuttgart Open
14 июня 2026 • начало в 15:10
Завершен
Бен Шелтон
2 : 16:42:66:4
Тейлор Фриц
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