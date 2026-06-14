Монтгомери завоевала первый титул WTA после снятия Крейчиковой

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Занимающая 484-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Робин Монтгомери одержала победу на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого составил более 245 тысяч евро.