Монтгомери завоевала первый титул WTA после снятия Крейчиковой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Робин Монтгомери, занимающая 484-ю строчку рейтинга WTA, одержала победу на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды).
- Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, 45-я ракетка мира, снялась с финала из-за проблем со здоровьем, и Монтгомери выиграла свой первый титул под эгидой WTA.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Занимающая 484-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Робин Монтгомери одержала победу на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого составил более 245 тысяч евро.
В финале 21-летняя американка должна была сыграть против 45-й ракетки мира Барборы Крейчиковой. Чешская теннисистка снялась с матча из-за проблем с верхними дыхательными путями.
Монтгомери выиграла свой первый титул под эгидой WTA. Ее наивысшая позиция в рейтинге - 95-е место.