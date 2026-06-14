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Монтгомери завоевала первый титул WTA после снятия Крейчиковой - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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Теннис
 
13:36 14.06.2026
Монтгомери завоевала первый титул WTA после снятия Крейчиковой

Крейчикова снялась с финала в Хертогенбосе, Монтгомери взяла первый титул WTA

© Фото : Пресс-служба УимблдонаБарбора Крейчикова
Барбора Крейчикова - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Пресс-служба Уимблдона
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Робин Монтгомери, занимающая 484-ю строчку рейтинга WTA, одержала победу на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды).
  • Чешская теннисистка Барбора Крейчикова, 45-я ракетка мира, снялась с финала из-за проблем со здоровьем, и Монтгомери выиграла свой первый титул под эгидой WTA.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Занимающая 484-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) американка Робин Монтгомери одержала победу на травяном турнире в Хертогенбосе (Нидерланды), призовой фонд которого составил более 245 тысяч евро.
В финале 21-летняя американка должна была сыграть против 45-й ракетки мира Барборы Крейчиковой. Чешская теннисистка снялась с матча из-за проблем с верхними дыхательными путями.
Монтгомери выиграла свой первый титул под эгидой WTA. Ее наивысшая позиция в рейтинге - 95-е место.
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ТеннисБарбора КрейчиковаЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
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