ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 280 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие в зоне спецоперации, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.