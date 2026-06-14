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ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки - РИА Новости, 14.06.2026
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12:33 14.06.2026 (обновлено: 12:56 14.06.2026)
ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

ВСУ потеряли более 280 боевиков и БТР в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне СВО
Российские военные в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, а также бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.
  • Украинские вооруженные формирования потеряли более 280 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 280 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие в зоне спецоперации, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии", - сообщило оборонное ведомство.

Бригадам нанесли поражение в районах населенных пунктов Ленина, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны.
* Террористичнеская организация, запрещенная в России
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныДоброполье (город)БезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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