ВСУ потеряли более 280 боевиков в зоне действий "Центра" за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" нанесли поражение живой силе и технике ВСУ, а также бригадам морской пехоты, спецназначения и нацгвардии.
- Украинские вооруженные формирования потеряли более 280 военнослужащих и военную технику.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили за сутки свыше 280 боевиков ВСУ, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие в зоне спецоперации, сообщило в воскресенье Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения "Азов"* и четырех бригад нацгвардии", - сообщило оборонное ведомство.
Бригадам нанесли поражение в районах населенных пунктов Ленина, Доброполье, Анновка, Сергеевка, Светлое, Райское, Кутузовка, Шевченко, Красноярское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области.
Потери украинских вооруженных формирований составили более 280 военнослужащих, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в Минобороны.
* Террористичнеская организация, запрещенная в России
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22 июня 2022, 17:18