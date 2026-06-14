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Психиатр рассказал, о чем говорят страхи змей и высоты - РИА Новости, 14.06.2026
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06:57 14.06.2026
Психиатр рассказал, о чем говорят страхи змей и высоты

Сергиевич: страхи змей и высоты не говорят о наличии у человека расстройств

© Фото : Freepik / ijeabВрач консультирует пациента
Врач консультирует пациента - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Freepik / ijeab
Врач консультирует пациента. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-психиатр Александр Сергиевич сообщил, что обычные специфические фобии, как правило, не говорят о наличии у человека расстройств.
  • Распространенные специфические фобии — страх змей, пауков, высоты и многие другие — это защитные реакции организма.
  • Если фобия чрезмерна и мешает жизнедеятельности, влияет на физиологическое состояние человека, с этим нужно что-то делать.
ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Обычные специфические фобии, как правило, не говорят о наличии у человека расстройств, это обычные защитные реакции организма, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
Он отметил, что распространенные специфические фобии – страх змей, пауков, высоты и многие другие – как правило, не говорят о наличии у человека расстройств.
"Мы же не можем быть идеальными, какой-то уровень физиологической тревожности есть у каждого, и это хорошо. Тревоги в психоэмоциональном плане - это защитные реакции организма, которые помогают жить, помогают избежать в определенных случаях опасности… Но если отмечается чрезмерное проявление фобии, если она мешает жизнедеятельности, влияет на физиологическое состояние человека, с этим надо что-то делать - в принципе, как и с другими симптомами", - добавил врач.
По его словам, если обостряется невротический фон, то фобия усиливается. В качестве примера навязчивых фобий врач отметил, что у ипохондриков, у которых не выявляют болезней, на фоне тревоги за то, что врачи их якобы плохо обследуют, порой случаются психосоматические реакции: начинает что-то болеть, кружится голова, отказывают ноги.
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