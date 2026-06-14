Психиатр рассказал, о чем говорят страхи змей и высоты

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-психиатр Александр Сергиевич сообщил, что обычные специфические фобии, как правило, не говорят о наличии у человека расстройств.

Распространенные специфические фобии — страх змей, пауков, высоты и многие другие — это защитные реакции организма.

Если фобия чрезмерна и мешает жизнедеятельности, влияет на физиологическое состояние человека, с этим нужно что-то делать.

ВЛАДИВОСТОК, 14 июн – РИА Новости. Обычные специфические фобии, как правило, не говорят о наличии у человека расстройств, это обычные защитные реакции организма, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.

Он отметил, что распространенные специфические фобии – страх змей, пауков, высоты и многие другие – как правило, не говорят о наличии у человека расстройств.

"Мы же не можем быть идеальными, какой-то уровень физиологической тревожности есть у каждого, и это хорошо. Тревоги в психоэмоциональном плане - это защитные реакции организма, которые помогают жить, помогают избежать в определенных случаях опасности… Но если отмечается чрезмерное проявление фобии, если она мешает жизнедеятельности, влияет на физиологическое состояние человека, с этим надо что-то делать - в принципе, как и с другими симптомами", - добавил врач.