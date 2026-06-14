В Ленинградской области внедорожник столкнулся с легковушкой, погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На трассе "Скандинавия" в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобилей Tank и Ford.
- Водитель Ford скончался на месте, а пассажиры — две женщины и ребенок — пострадали.
- Водитель Tank госпитализирован в тяжелом состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Водитель внедорожника на "встречке" столкнулся с иномаркой на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ее водитель погиб, еще четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, авария произошла в воскресенье днем на 158-м километре автодороги "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, когда водитель автомобиля Tank по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и "в лоб" столкнулся с Ford.
"В результате ДТП водитель Ford скончался на месте происшествия... Также пострадали пассажиры Ford: две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести, а также ребенок на вид 6-7 лет, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель Tank госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.