В Ленинградской области внедорожник столкнулся с легковушкой, погиб человек

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Водитель внедорожника на "встречке" столкнулся с иномаркой на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ее водитель погиб, еще четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.