Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области внедорожник столкнулся с легковушкой, погиб человек - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:51 14.06.2026
В Ленинградской области внедорожник столкнулся с легковушкой, погиб человек

В Ленинградской области один человек погиб, четыре пострадали в ДТП

© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиПоследствия ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Последствия ДТП на трассе Скандинавия в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Последствия ДТП на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На трассе "Скандинавия" в Ленинградской области произошло ДТП с участием автомобилей Tank и Ford.
  • Водитель Ford скончался на месте, а пассажиры — две женщины и ребенок — пострадали.
  • Водитель Tank госпитализирован в тяжелом состоянии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Водитель внедорожника на "встречке" столкнулся с иномаркой на трассе "Скандинавия" в Ленинградской области, в результате ее водитель погиб, еще четыре человека пострадали, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Согласно релизу ведомства, авария произошла в воскресенье днем на 158-м километре автодороги "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, когда водитель автомобиля Tank по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения и "в лоб" столкнулся с Ford.
Последствия массового ДТП с участием пяти автомобилей на КАД в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В Петербурге три человека пострадали в массовом ДТП
Вчера, 17:44
"В результате ДТП водитель Ford скончался на месте происшествия... Также пострадали пассажиры Ford: две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии, другая в состоянии средней степени тяжести, а также ребенок на вид 6-7 лет, который был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести", – говорится в сообщении.
Уточняется, что водитель Tank госпитализирован в тяжелом состоянии.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
В Ленинградской области один человек погиб в ДТП со сбитым лосем
Вчера, 14:00
 
ПроисшествияЛенинградская областьВыборгский районМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала