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СМИ: Стармер остается самым непопулярным британским премьером в истории - РИА Новости, 14.06.2026
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14:56 14.06.2026
СМИ: Стармер остается самым непопулярным британским премьером в истории

Sky News: Стармер остается самым непопулярным британским премьером в истории

© AP Photo / Alastair GrantПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Alastair Grant
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кир Стармер остается самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании с рейтингом -47.
  • Второй по непопулярности политик — лидер партии зеленых Зак Полански с рейтингом -25, третий — лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж с рейтингом -20.
ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер остается самым непопулярным в истории британским лидером, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование компании More in Common.
"Стармер остается самым непопулярным (премьером – ред.) в истории", - передает телеканал.
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Отмечается, что рейтинг Стармера находится на отрицательном уровне -47, что ниже, чем у любого другого лидера политических партий в стране.
Вторым наиболее непопулярными политиком является лидер партии зеленых Зак Полански с отрицательным рейтингом -25. Третьим наиболее непопулярным лидером оказался лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж с рейтингом -20. Уровень его одобрения избирателями резко упал в последние недели.
Лидеры Консервативной партии и либерал-демократов, Кеми Баденок и Эд Дейви, набрали 8 и 10 отрицательных баллов, соответственно.
Отмечается, что избиратели больше всего недовольны ростом цен, а также состоянием системы здравоохранения и миграционной политикой.
Даты проведения исследования и погрешность не уточняются. Рейтинг вычисляется исходя из разницы между процентами избирателей, одобряющих и не одобряющих деятельность того или иного политика.
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