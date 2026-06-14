СМИ: Стармер остается самым непопулярным британским премьером в истории

Краткий пересказ от РИА ИИ Кир Стармер остается самым непопулярным премьер-министром в истории Великобритании с рейтингом -47.

Второй по непопулярности политик — лидер партии зеленых Зак Полански с рейтингом -25, третий — лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж с рейтингом -20.

ЛОНДОН, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер остается самым непопулярным в истории британским лидером, сообщает телеканал Премьер-министр Великобритании Кир Стармер остается самым непопулярным в истории британским лидером, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на исследование компании More in Common.

"Стармер остается самым непопулярным (премьером – ред.) в истории", - передает телеканал.

Отмечается, что рейтинг Стармера находится на отрицательном уровне -47, что ниже, чем у любого другого лидера политических партий в стране.

Вторым наиболее непопулярными политиком является лидер партии зеленых Зак Полански с отрицательным рейтингом -25. Третьим наиболее непопулярным лидером оказался лидер правой партии Reform UK Найджел Фараж с рейтингом -20. Уровень его одобрения избирателями резко упал в последние недели.

Лидеры Консервативной партии и либерал-демократов, Кеми Баденок и Эд Дейви, набрали 8 и 10 отрицательных баллов, соответственно.

Отмечается, что избиратели больше всего недовольны ростом цен, а также состоянием системы здравоохранения и миграционной политикой.