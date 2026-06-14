Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США создают трудности в работе Российского культурного центра в Вашингтоне.

Государственный департамент отказал в согласовании поездки главы РКЦ в Остин (Техас) на конференцию русистов CARTA.

ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Власти США создают трудности в работе Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне, сказала в интервью РИА Новости глава РКЦ Ольга Головащенко.

"Мы продолжаем сталкиваться с трудностями, которые создает для нас американская администрация", - сказала Головащенко.

В качестве примера глава РКЦ привела отказ государственного департамента в апреле в согласовании ее поездки в Остин , штат Техас , на конференцию русистов CARTA, которую учреждение поддерживает.

Калифорния, "Мы лишены возможности посещать штаты, где проживает большинство наших соотечественников: Нью-Йорк Иллинойс , Техас. Стараемся выходить из положения, устраивая онлайн встречи или приглашать их к себе на мероприятия в Вашингтон", - сказала Головащенко.

К 25-летию РКЦ, который открылся в декабре 1999 года, на двух языках издали книгу "Берингов мост", где рассказано о простых и сложных временах в работе центра, добавила Головащенко.

"В ней подробно рассказано о народной дипломатии в контексте российско-американских отношений, предпосылках к открытию центра и детально раскрыто разнообразие направлений нашей деятельности с 1999 года", - сказала она.