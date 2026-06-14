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Власти США затрудняют работу Российского культурного центра - РИА Новости, 14.06.2026
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05:05 14.06.2026 (обновлено: 05:07 14.06.2026)
Власти США затрудняют работу Российского культурного центра

Головащенко: власти США затрудняют работу Российского культурного центра

© РИА НовостиДиректор Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко
Директор Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости
Директор Российского культурного центра в Вашингтоне Ольга Головащенко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США создают трудности в работе Российского культурного центра в Вашингтоне.
  • Государственный департамент отказал в согласовании поездки главы РКЦ в Остин (Техас) на конференцию русистов CARTA.
ВАШИНГТОН, 14 июн - РИА Новости. Власти США создают трудности в работе Российского культурного центра (РКЦ) в Вашингтоне, сказала в интервью РИА Новости глава РКЦ Ольга Головащенко.
"Мы продолжаем сталкиваться с трудностями, которые создает для нас американская администрация", - сказала Головащенко.
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В качестве примера глава РКЦ привела отказ государственного департамента в апреле в согласовании ее поездки в Остин, штат Техас, на конференцию русистов CARTA, которую учреждение поддерживает.
"Мы лишены возможности посещать штаты, где проживает большинство наших соотечественников: Нью-Йорк, Калифорния, Иллинойс, Техас. Стараемся выходить из положения, устраивая онлайн встречи или приглашать их к себе на мероприятия в Вашингтон", - сказала Головащенко.
К 25-летию РКЦ, который открылся в декабре 1999 года, на двух языках издали книгу "Берингов мост", где рассказано о простых и сложных временах в работе центра, добавила Головащенко.
"В ней подробно рассказано о народной дипломатии в контексте российско-американских отношений, предпосылках к открытию центра и детально раскрыто разнообразие направлений нашей деятельности с 1999 года", - сказала она.
РКЦ является частью дипломатической миссии России в США и представительством Россотрудничества в Штатах.
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СШАТехасВашингтон (штат)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
 
 
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