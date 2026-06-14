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США ликвидируют сети "родильного туризма" и аннулируют визы - РИА Новости, 14.06.2026
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00:42 14.06.2026
США ликвидируют сети "родильного туризма" и аннулируют визы

Госдеп США ликвидирует сети "родильного туризма" и аннулирует визы

© РИА Новости / Игорь Наймушин | Перейти в медиабанкФлаги США в Вашингтоне
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Игорь Наймушин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США активно работают над ликвидацией международных сетей «родильного туризма» и аннулируют визы мошенникам.
  • Проблема «родильного туризма» носит глобальный характер: подобные сети были раскрыты в Китае, Западной Африке, Северной Африке и Европе.
  • Президент США Дональд Трамп ужесточил визовую политику, но окружной суд штата Род-Айленд отменил его указы о приостановке виз для граждан 19 стран и ограничении въезда для граждан еще 15 государств.
ВАШИНГТОН, 14 июн – РИА Новости. Власти США активно работают над ликвидацией международных сетей "родильного туризма" и аннулируют визы мошенникам, чтобы защитить американских налогоплательщиков и пресечь торговлю гражданством, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.
"Нелегальные сети "родильного туризма" берут десятки тысяч долларов и инструктируют людей, как совершить визовое мошенничество, обманывая наших консульских сотрудников. Мы активно пресекаем деятельность этих мошеннических сетей, чтобы положить ей конец", – написал он в соцсети Х.
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В интервью телеканалу Fox Пиготт отметил, что подобные туристы оплачивают лишь минимальную часть расходов в США, а основные счета за медицинское сопровождение родов ложатся на американских налогоплательщиков.
По его словам, проблема носит глобальный характер: подобные сети были раскрыты в Китае, Западной Африке, Северной Африке и Европе.
Госдеп выявляет паттерны мошенничества, блокирует доступ к визам, координирует действия с местными правоохранительными органами и аннулирует уже выданные визы, подчеркнул Пиготт.
Президент США Дональд Трамп с самого начала своего второго срока взял курс на ужесточение визовой политики. В июне 2025 года он приостановил выдачу виз гражданам 19 стран, а в декабре частично ограничил въезд для граждан еще 15 государств. Однако окружной суд штата Род-Айленд отменил оба президентских указа.
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