Спецоперация, 14 июня: Киев начал эвакуацию предприятий из Краматорска

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские группировки "Запад" и Южная" продолжают боевые действия по освобождению Красного Лимана и Константиновки в ДНР, Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на западную Украину, говорится в сводке Минобороны, опубликованной в воскресенье.

Указано, что в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами, идут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества.

Как отметили в МО РФ , в освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в Красном Лимане освобождены 37 зданий.

Константиновке штурмовики ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождены 117 зданий.

По всему фронту ВСУ за сутки потеряли порядка 1350 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 85 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.

Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника самолетного типа.

Из гуманитарных соображений

ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городу Первомайску ЛНР минувшей ночью, в результате чего было повреждено имущество и возникли возгорания на нескольких объектах, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. Обошлось без пострадавших и жертв среди мирного населения.

Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений и после выхода Киева из соответствующего соглашения, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Договор, который был подписан в 1997 году и был нужен для поддержания связей, в первую очередь, семейных, между народами, по инициативе Киева прекратил действие в 2023 году.

Может привести к дальнейшей эскалации

Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель , генерал бригады в отставке Эрих Вад считает, что конфликт на Украине может привести к дальнейшей эскалации, и призвал не допустить его перерастания в более масштабное противостояние.

Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о некоем "секретном" техническом решении для противодействия БПЛА на фоне инцидентов с залетевшими на территорию страны украинскими дронами, сообщил латвийский портал Delfi.

Новая контрактная система

В воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и подконтрольной ВСУ части Запорожской области