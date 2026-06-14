Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 14 июня: Киев начал эвакуацию предприятий из Краматорска - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 14.06.2026

Спецоперация, 14 июня: Киев начал эвакуацию предприятий из Краматорска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне СВО
Российский военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российские группировки "Запад" и Южная" продолжают боевые действия по освобождению Красного Лимана и Константиновки в ДНР, Киеву пришлось начать эвакуацию основных предприятий и их персонала из Краматорска и Дружковки на западную Украину, говорится в сводке Минобороны, опубликованной в воскресенье.
Указано, что в Красном Лимане российские войска вышли на северо-западные окраины города, установили контроль над Северным, Центральным, Коммунальным и Южным его районами, идут активные наступательные действия в Заводском районе и на территории садоводческого товарищества.
Российские военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Новая тактика России в зоне СВО вызвала изумление на Западе
Вчера, 18:12
Как отметили в МО РФ, в освобожденных кварталах города проводятся поиск и уничтожение отдельных разрозненных групп противника и одиночных украинских боевиков. За сутки в Красном Лимане освобождены 37 зданий.
В Константиновке штурмовики ведут активные наступательные действия, продолжают уничтожать блокированные формирования ВСУ в юго-западной части города. За сутки в Константиновке освобождены 117 зданий.
По всему фронту ВСУ за сутки потеряли порядка 1350 военнослужащих, 19 боевых бронированных машин, 85 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии и две станции радиоэлектронной борьбы.
Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение местам хранения беспилотников дальнего действия, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Средства ПВО сбили 14 управляемых авиабомб и 483 беспилотника самолетного типа.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Зеленский устроил истерику после российских ударов
Вчера, 15:45

Из гуманитарных соображений

ВСУ нанесли массированный удар беспилотниками по городу Первомайску в ЛНР минувшей ночью, в результате чего было повреждено имущество и возникли возгорания на нескольких объектах, сообщил глава городского округа Первомайск Сергей Колягин. Обошлось без пострадавших и жертв среди мирного населения.
Безвизовый въезд в Россию сохраняется для граждан Украины из гуманитарных соображений и после выхода Киева из соответствующего соглашения, рассказал в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. Договор, который был подписан в 1997 году и был нужен для поддержания связей, в первую очередь, семейных, между народами, по инициативе Киева прекратил действие в 2023 году.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Заявление фон дер Ляйен об Украине вызвало ярость во Франции
Вчера, 15:22

Может привести к дальнейшей эскалации

Бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, генерал бригады в отставке Эрих Вад считает, что конфликт на Украине может привести к дальнейшей эскалации, и призвал не допустить его перерастания в более масштабное противостояние.
По его словам, рассчитывать на то, что Россия согласится на требования Владимира Зеленского, включая уход из Донбасса и Крыма, нереалистично, поскольку это противоречит стратегическим интересам Москвы.
Новый премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о некоем "секретном" техническом решении для противодействия БПЛА на фоне инцидентов с залетевшими на территорию страны украинскими дронами, сообщил латвийский портал Delfi.

Новая контрактная система

В воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Николаеве и подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Министр обороны Украины Михаил Федоров анонсировал внедрение новой контрактной системы в ВСУ. По его словам, она предполагает предоставление отсрочки от службы в армии после окончания контракта – чем дольше служишь, тем дольше отсрочка от призыва.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевУкраинаАнгела МеркельВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала