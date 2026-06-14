Танкисты "Севера" уничтожили десять боевиков ВСУ в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил группу из 10 боевиков ВСУ в Харьковской области.
- Танкисты получили задачу после того, как расчет разведывательного беспилотника обнаружил скопление украинских боевиков в лесополосе.
- Экипаж открыл огонь и пятью осколочно-фугасными снарядами уничтожил выявленную группу.
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу из 10 боевиков ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир машины с позывным "Черепаха".
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу из 10 боевиков ВСУ в Харьковской области", - рассказал командир.
По его словам, во время боевого дежурства танкисты получили задачу после того, как расчет разведывательного беспилотника обнаружил скопление украинских боевиков в лесополосе. В ходе доразведки установили, что противник пытался добраться до своих позиций для проведения ротации. "Черепаха" уточнил, что по команде экипаж открыл огонь и пятью осколочно-фугасными снарядами уничтожил выявленную группу.
"Часто поступает команда работать, поддерживая наши мотострелковые подразделения. Штурмовики найдут подходящую цель, а мы быстро по ней отрабатываем. Так и продвигаемся вперед", - подчеркнул военный.