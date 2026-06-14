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Танкисты "Севера" уничтожили десять боевиков ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.06.2026
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Танкисты "Севера" уничтожили десять боевиков ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: танкисты уничтожили десять военных ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил группу из 10 боевиков ВСУ в Харьковской области.
  • Танкисты получили задачу после того, как расчет разведывательного беспилотника обнаружил скопление украинских боевиков в лесополосе.
  • Экипаж открыл огонь и пятью осколочно-фугасными снарядами уничтожил выявленную группу.
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу из 10 боевиков ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости командир машины с позывным "Черепаха".
"Экипаж танка Т-80БВМ мотострелкового полка 6 гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Север" уничтожил группу из 10 боевиков ВСУ в Харьковской области", - рассказал командир.
По его словам, во время боевого дежурства танкисты получили задачу после того, как расчет разведывательного беспилотника обнаружил скопление украинских боевиков в лесополосе. В ходе доразведки установили, что противник пытался добраться до своих позиций для проведения ротации. "Черепаха" уточнил, что по команде экипаж открыл огонь и пятью осколочно-фугасными снарядами уничтожил выявленную группу.
"Часто поступает команда работать, поддерживая наши мотострелковые подразделения. Штурмовики найдут подходящую цель, а мы быстро по ней отрабатываем. Так и продвигаемся вперед", - подчеркнул военный.
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