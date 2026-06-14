Танкисты "Севера" уничтожили десять боевиков ВСУ в Харьковской области

По его словам, во время боевого дежурства танкисты получили задачу после того, как расчет разведывательного беспилотника обнаружил скопление украинских боевиков в лесополосе. В ходе доразведки установили, что противник пытался добраться до своих позиций для проведения ротации. "Черепаха" уточнил, что по команде экипаж открыл огонь и пятью осколочно-фугасными снарядами уничтожил выявленную группу.