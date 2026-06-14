Дроны "Севера" за сутки уничтожили два НРТК ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы FPV-дронов группировки войск «Север» за сутки уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области.

Уничтожение комплексов нарушило логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к позициям противника.

КУРСК, 14 июн – РИА Новости. Операторы FPV-дронов группировки войск "Север" за сутки уничтожили два наземных робототехнических комплекса ВСУ в Сумской области, нарушив логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к позициям противника, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Якут".

"Операторы FPV-дронов роты БПЛА за сутки уничтожили два наземных роботизированных комплекса противника, которые использовались ВСУ для доставки боеприпасов для своих передовых подразделений", – сказал "Якут".

Он уточнил, что цели были оперативно обнаружены и поражены в ходе комплексной работы с воздушной разведкой.