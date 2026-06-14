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Российский дрон уничтожил бронированный наземный беспилотник ВСУ - РИА Новости, 14.06.2026
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07:09 14.06.2026
Российский дрон уничтожил бронированный наземный беспилотник ВСУ

Российский дрон на оптоволокне уничтожил бронированный наземный беспилотник ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский дрон на оптоволокне в Сумской области выявил и уничтожил груженный боеприпасами шестиколесный бронированный наземный беспилотник ВСУ.
  • Благодаря этому был перерезан значимый логистический маршрут ВСУ на Сумском направлении.
ГЕНИЧЕСК, 14 июн – РИА Новости. Российский дрон на оптоволокне в Сумской области выявил и уничтожил груженный боеприпасами шестиколесный бронированный наземный беспилотник ВСУ, перерезав один из логистических маршрутов противника, сообщил РИА Новости боец группировки "Север" с позывным "Фанат".
"Наш боец-ас ворвался непосредственно в антидроновый тоннель противника и подорвал там шестиколесный бронированный наземный дрон ВСУ, перевозивший боекомплекты для украинских боевиков. Благодаря этому был перерезан значимый логистический маршрут ВСУ на Сумском направлении", – сообщил "Фанат".
Антидроновые тоннели представляют собой укрытые сетями дороги. Сеть растягивается между столбами вдоль маршрута, закрывая боковины и верхнюю полусферу, образуя относительно безопасный для передвижения личного состава и грузов тоннель.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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