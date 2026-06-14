Краткий пересказ от РИА ИИ Российский дрон на оптоволокне в Сумской области выявил и уничтожил груженный боеприпасами шестиколесный бронированный наземный беспилотник ВСУ.

Благодаря этому был перерезан значимый логистический маршрут ВСУ на Сумском направлении.

ГЕНИЧЕСК, 14 июн – РИА Новости. Российский дрон на оптоволокне в Сумской области выявил и уничтожил груженный боеприпасами шестиколесный бронированный наземный беспилотник ВСУ, перерезав один из логистических маршрутов противника, сообщил РИА Новости боец группировки "Север" с позывным "Фанат".

"Наш боец-ас ворвался непосредственно в антидроновый тоннель противника и подорвал там шестиколесный бронированный наземный дрон ВСУ, перевозивший боекомплекты для украинских боевиков. Благодаря этому был перерезан значимый логистический маршрут ВСУ на Сумском направлении", – сообщил "Фанат".