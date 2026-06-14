Краткий пересказ от РИА ИИ Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в первой половине июня уничтожили более 15 станций РЭБ, РЭР и РЛС ВСУ в Харьковской области.

Поражение целей обеспечивалось использованием FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые украинские системы подавления не могут повлиять.

Противник, лишенный полноценных средств радиоэлектронной разведки и радиолокации, не может в полном объеме оценивать и анализировать обстановку на поле боя.

БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в первой половине июня уничтожили более 15 станций РЭБ, РЭР и РЛС боевиков ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".

"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станций и радиоэлектронной разведки боевиков ВСУ Харьковской области в первой половине июня", - сказал "Карта".

По его словам, системы противника были обнаружены в ходе мониторинга участков местности с расположенными там украинскими подразделениями. Операторы фиксировали координаты станций РЭБ, после чего данные оперативно передавались на пункты управления беспилотных систем.

Он отметил, что поражение целей обеспечивалось использованием FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые украинские системы подавления не могут повлиять. В результате, указал офицер, на ряде участков удается обеспечить более благоприятные условия для работы дронов как на цифровом, так и на аналоговом управлении, а также сделать радиоэфир и связь более стабильными.