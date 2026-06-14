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Операторы БПЛА уничтожили более 15 систем РЭБ ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 14.06.2026
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07:04 14.06.2026
Операторы БПЛА уничтожили более 15 систем РЭБ ВСУ в Харьковской области

Операторы БПЛА "Севера" уничтожили более 15 систем РЭБ ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в первой половине июня уничтожили более 15 станций РЭБ, РЭР и РЛС ВСУ в Харьковской области.
  • Поражение целей обеспечивалось использованием FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые украинские системы подавления не могут повлиять.
  • Противник, лишенный полноценных средств радиоэлектронной разведки и радиолокации, не может в полном объеме оценивать и анализировать обстановку на поле боя.
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в первой половине июня уничтожили более 15 станций РЭБ, РЭР и РЛС боевиков ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станций и радиоэлектронной разведки боевиков ВСУ в Харьковской области в первой половине июня", - сказал "Карта".
По его словам, системы противника были обнаружены в ходе мониторинга участков местности с расположенными там украинскими подразделениями. Операторы фиксировали координаты станций РЭБ, после чего данные оперативно передавались на пункты управления беспилотных систем.
Он отметил, что поражение целей обеспечивалось использованием FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые украинские системы подавления не могут повлиять. В результате, указал офицер, на ряде участков удается обеспечить более благоприятные условия для работы дронов как на цифровом, так и на аналоговом управлении, а также сделать радиоэфир и связь более стабильными.
"Карта" добавил, что лишенный полноценных средств радиоэлектронной разведки и радиолокации противник не может в полном объеме оценивать и анализировать обстановку на поле боя.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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