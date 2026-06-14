Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» в первой половине июня уничтожили более 15 станций РЭБ, РЭР и РЛС ВСУ в Харьковской области.
- Поражение целей обеспечивалось использованием FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые украинские системы подавления не могут повлиять.
- Противник, лишенный полноценных средств радиоэлектронной разведки и радиолокации, не может в полном объеме оценивать и анализировать обстановку на поле боя.
БЕЛГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Операторы БПС 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" в первой половине июня уничтожили более 15 станций РЭБ, РЭР и РЛС боевиков ВСУ в Харьковской области, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения корпуса с позывным "Карта".
"Операторы беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожили более 15 станций радиоэлектронной борьбы, радиолокационных станций и радиоэлектронной разведки боевиков ВСУ в Харьковской области в первой половине июня", - сказал "Карта".
По его словам, системы противника были обнаружены в ходе мониторинга участков местности с расположенными там украинскими подразделениями. Операторы фиксировали координаты станций РЭБ, после чего данные оперативно передавались на пункты управления беспилотных систем.
Он отметил, что поражение целей обеспечивалось использованием FPV-дронов на оптоволоконном управлении, на которые украинские системы подавления не могут повлиять. В результате, указал офицер, на ряде участков удается обеспечить более благоприятные условия для работы дронов как на цифровом, так и на аналоговом управлении, а также сделать радиоэфир и связь более стабильными.
"Карта" добавил, что лишенный полноценных средств радиоэлектронной разведки и радиолокации противник не может в полном объеме оценивать и анализировать обстановку на поле боя.