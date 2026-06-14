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Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.06.2026
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07:03 14.06.2026
Расчеты БПЛА "Севера" уничтожили гаубицу ВСУ в Сумской области

РИА Новости: расчеты БПЛА "Севера" уничтожили гаубицу Д-20 ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Операторы ударных дронов группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в Сумской области.
  • Специалисты беспилотных систем также активно уничтожают живую силу и места скопления противника, что способствует продвижению подразделений РФ.
КУРСК, 14 июн – РИА Новости. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили 152-миллиметровую гаубицу советского производства Д-20 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Финист".
"В ходе боевой работы нашими расчетами была обнаружена 152-миллиметровая гаубица Д-20 ВСУ, находящаяся на замаскированной позиции в лесном массиве. Несмотря на противодействие РЭБ ВСУ, операторы ударных FPV-дронов нанесли несколько ударов по цели и полностью уничтожили орудие", - рассказал командир роты БПЛА "Севера" с позывным "Финист".
Он добавил, что кроме того, специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника, что позволяет подразделениям РФ активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону.
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