Краткий пересказ от РИА ИИ
- Операторы ударных дронов группировки войск «Север» обнаружили и уничтожили 152-миллиметровую гаубицу Д-20 ВСУ в Сумской области.
- Специалисты беспилотных систем также активно уничтожают живую силу и места скопления противника, что способствует продвижению подразделений РФ.
КУРСК, 14 июн – РИА Новости. Операторы ударных дронов войск беспилотных систем группировки войск "Север" обнаружили и уничтожили 152-миллиметровую гаубицу советского производства Д-20 ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Финист".
"В ходе боевой работы нашими расчетами была обнаружена 152-миллиметровая гаубица Д-20 ВСУ, находящаяся на замаскированной позиции в лесном массиве. Несмотря на противодействие РЭБ ВСУ, операторы ударных FPV-дронов нанесли несколько ударов по цели и полностью уничтожили орудие", - рассказал командир роты БПЛА "Севера" с позывным "Финист".
Он добавил, что кроме того, специалисты беспилотных систем активно уничтожают живую силу и места скопления противника, что позволяет подразделениям РФ активно продвигаться вперед, увеличивая буферную зону.