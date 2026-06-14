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ВС России уничтожили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.06.2026
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06:33 14.06.2026
ВС России уничтожили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

РИА Новости: дроноводы уничтожили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты FPV-дронов 34-й бригады группировки войск «Север» уничтожили самоходную артиллерийскую установку ВСУ «Богдана» в Сумской области.
  • Вражеская самоходная артиллерийская установка была своевременно выявлена и нейтрализована в результате скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами.
КУРСК, 14 июн – РИА Новости. Самоходная артиллерийская установка ВСУ "Богдана" уничтожена расчетами FPV-дронов 34-й бригады группировки войск "Север" в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Грот".
Сумской области расчеты беспилотных летательных аппаратов, в результате нескольких огневых ударов, при помощи ударных FPV-дронов на оптоволокне уничтожили украинскую самоходную гаубицу "Богдана", – сообщил агентству командир роты беспилотных систем 34-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Север" с позывным Грот.
Военнослужащий отметил, что в результате скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами, вражеская самоходная артиллерийская установка была своевременно выявлена и нейтрализована.
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