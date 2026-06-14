ВС России уничтожили САУ "Богдана" ВСУ в Сумской области

КУРСК, 14 июн – РИА Новости. Самоходная артиллерийская установка ВСУ "Богдана" уничтожена расчетами FPV-дронов 34-й бригады группировки войск "Север" в Сумской области, сообщил РИА Новости командир роты БПЛА с позывным "Грот".

Военнослужащий отметил, что в результате скоординированных действий подразделений, осуществляющих разведку и управление ударными беспилотными летательными аппаратами, вражеская самоходная артиллерийская установка была своевременно выявлена и нейтрализована.