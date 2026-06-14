Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бойцы группировки "Север" уничтожили две боевые группы 119-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области.
- Они пытались контратаковать между Краснопольем и Новодмитровкой.
- Большая часть боевиков была уничтожена, остальные спаслись бегством.
- Подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады противника также понесли большие потери в Шосткинском районе.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бойцы "Севера" ликвидировали две боевые группы 119-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области, когда те пытались пойти в контратаку, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
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"Большая часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении, бросив истекать кровью раненых побратимов", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, противник пытался контратаковать между Краснопольем и Новодмитровкой.
Также большие потери понесли подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Шосткинском районе.
Группировка "Север" действует в Сумской и Харьковской областях. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 235 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
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