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В Сумской области при попытке контратаки уничтожили две боевые группы ВСУ - РИА Новости, 14.06.2026
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06:32 14.06.2026 (обновлено: 10:01 14.06.2026)
В Сумской области при попытке контратаки уничтожили две боевые группы ВСУ

Бойцы "Севера" уничтожили две боевые группы 119-й бригады ВСУ в Сумской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бойцы группировки "Север" уничтожили две боевые группы 119-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области.
  • Они пытались контратаковать между Краснопольем и Новодмитровкой.
  • Большая часть боевиков была уничтожена, остальные спаслись бегством.
  • Подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады противника также понесли большие потери в Шосткинском районе.
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Бойцы "Севера" ликвидировали две боевые группы 119-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области, когда те пытались пойти в контратаку, сообщил РИА Новости представитель силовых структур.
«

"Большая часть украинских националистов была уничтожена, остальные бежали в обратном направлении, бросив истекать кровью раненых побратимов", — рассказал он.

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По словам собеседника агентства, противник пытался контратаковать между Краснопольем и Новодмитровкой.
Также большие потери понесли подразделения беспилотных систем 101-й отдельной бригады теробороны ВСУ в Шосткинском районе.
Группировка "Север" действует в Сумской и Харьковской областях. За минувшие сутки противник потерял в зоне ее ответственности более 235 военных, две боевые бронированные машины, 16 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
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