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Экипаж танка ВС России сбил четыре дрона ВСУ и ушел от роя БПЛА - РИА Новости, 14.06.2026
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Экипаж танка ВС России сбил четыре дрона ВСУ и ушел от роя БПЛА

РИА Новости: экипаж танка ВС РФ сбил четыре дрона ВСУ и ушел от десяти БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80БВМ ВС России
Танк Т-80БВМ ВС России - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танк Т-80БВМ ВС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экипажи российских танков на днепропетровском направлении ведут интенсивную боевую работу, выпуская до 50 снарядов в сутки по укрепленным позициям ВСУ.
  • Танкисты отразили массированную атаку беспилотников, сбив четыре дрона и уйдя от роя из десяти БПЛА.
  • Российские танки регулярно работают с закрытых огневых позиций, поражая украинские укрепления и линии обороны на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Экипажи российских танков на днепропетровском направлении ведут интенсивную боевую работу, выпуская до 50 снарядов в сутки по укрепленным позициям ВСУ, а во время одной из задач танкисты отразили массированную атаку беспилотников, сбив четыре дрона и уйдя от роя из десяти БПЛА, рассказал РИА Новости наводчик танка группировки войск "Центр" Фанил Нисапов.
По словам военнослужащего, танки регулярно работают с закрытых огневых позиций, поражая украинские укрепления и линии обороны на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.
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"Стреляем до 50 снарядов с танка. Отработали, развернулись и уехали", – рассказал собеседник агентства.
Нисапов отметил, что после выполнения огневой задачи экипажи оперативно покидают позицию, чтобы избежать ответного удара противника.
Украинские подразделения регулярно пытаются обнаружить и поразить российские танки как во время работы, так и на маршрутах отхода.
Дополнительную защиту бронемашинам обеспечивают противодронные конструкции на корпусе и башне. Экипажи активно используют стрельбу с закрытых позиций, что позволяет поражать цели вне прямой видимости противника.
Нисапов рассказал, что во время одной из последних задач ему и командиру пришлось отражать массированный налет украинских беспилотников. Экипаж выдвинулся для технической разведки, но оказался в зоне интенсивной активности дронов.
"Умудрились сбить четыре, но дальше уже не успевали. Приходилось убегать, прятаться в лесополосах", – рассказал военнослужащий.
По его оценке, за время выполнения задачи над экипажем действовало около десяти украинских беспилотников. Борьба с FPV-дронами зависит от дистанции и удачи, а после каждого отраженного налета приходит чувство облегчения, рассказал боец.
"Радость, конечно, преобладает: слава богу, мы целы, техника цела", – добавил Нисапов.
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