Экипаж танка ВС России сбил четыре дрона ВСУ и ушел от роя БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Экипажи российских танков на днепропетровском направлении ведут интенсивную боевую работу, выпуская до 50 снарядов в сутки по укрепленным позициям ВСУ.

Танкисты отразили массированную атаку беспилотников, сбив четыре дрона и уйдя от роя из десяти БПЛА.

Российские танки регулярно работают с закрытых огневых позиций, поражая украинские укрепления и линии обороны на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

ДОНЕЦК, 14 июн – РИА Новости. Экипажи российских танков на днепропетровском направлении ведут интенсивную боевую работу, выпуская до 50 снарядов в сутки по укрепленным позициям ВСУ, а во время одной из задач танкисты отразили массированную атаку беспилотников, сбив четыре дрона и уйдя от роя из десяти БПЛА, рассказал РИА Новости наводчик танка группировки войск "Центр" Фанил Нисапов.

По словам военнослужащего, танки регулярно работают с закрытых огневых позиций, поражая украинские укрепления и линии обороны на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

"Стреляем до 50 снарядов с танка. Отработали, развернулись и уехали", – рассказал собеседник агентства.

Нисапов отметил, что после выполнения огневой задачи экипажи оперативно покидают позицию, чтобы избежать ответного удара противника.

Украинские подразделения регулярно пытаются обнаружить и поразить российские танки как во время работы, так и на маршрутах отхода.

Дополнительную защиту бронемашинам обеспечивают противодронные конструкции на корпусе и башне. Экипажи активно используют стрельбу с закрытых позиций, что позволяет поражать цели вне прямой видимости противника.

Нисапов рассказал, что во время одной из последних задач ему и командиру пришлось отражать массированный налет украинских беспилотников. Экипаж выдвинулся для технической разведки, но оказался в зоне интенсивной активности дронов.

"Умудрились сбить четыре, но дальше уже не успевали. Приходилось убегать, прятаться в лесополосах", – рассказал военнослужащий.

По его оценке, за время выполнения задачи над экипажем действовало около десяти украинских беспилотников. Борьба с FPV-дронами зависит от дистанции и удачи, а после каждого отраженного налета приходит чувство облегчения, рассказал боец.