Ветеран СВО рассказал, как отец вынес его на спине при эвакуации с позиции

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский военный Тимур Кусербаев получил тяжелое ранение правой ступни, когда отряд, в котором он служил в ДНР, попал под атаку украинских беспилотников.

Отец Тимура Кусербаева пронес его, раненого, на спине пять километров под атаками ВСУ до первых медиков.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский военный Тимур Кусербаев рассказал РИА Новости, что его отец пронес его раненого на спине пять километров под атаками ВСУ в ДНР.

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Как рассказал агентству Кусербаев, в 2024 году отряд, в котором он служил в ДНР , попал под атаку украинских беспилотников. Уворачиваясь от дронов, военный наступил на мину и получил тяжелое ранение правой ступни.

"Свое ранение я не чувствовал, я как стоял на месте, так и стоял, начал движение, спустя 10 метров увидел, что у меня нет правой стопы. И в тот момент надо мной висел дрон. Тогда я понял, что останавливаться нельзя и начал бежать дальше. Добежал до опорного пункта и там уже начал оказывать себе первую помощь", - сказал Кусербаев.

По словам российского военного, его отец Азат Кусербаев, который ушел на фронт вслед за сыном, в тот момент находился в тылу, но узнав о ранении, сразу отправился с группой эвакуировать сына. Кусербаев младший рассказал, что из-за атак БПЛА эвакуация на транспорте была невозможна, и тогда отец принял решение самому нести его.

"Он меня пять километров тащил на спине до первых медиков. Пока папа меня на спине нес, моментами я чувствовал себя ребенком. Вспоминал, как в детстве он меня на спине катал", - вспоминает военный.

Во время эвакуации ВСУ продолжали бить по группе артиллерией и запускать беспилотники, но бойцы отбивали вражеские дроны из ружей.

"Где-то сам полз, потому что там невозможно было пронести меня, были моменты, когда ВСУ сбрасывали снаряды, мы ложились и папа закрывал меня собой сверху, где-то в кустах я прятался, в траншеях, пока ребята дроны сбивали", - сказал Кусербаев.