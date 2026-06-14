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Дрон на оптоволокне перехватил коптер "Баба-Яга" ВСУ на большой высоте - РИА Новости, 14.06.2026
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04:32 14.06.2026
Дрон на оптоволокне перехватил коптер "Баба-Яга" ВСУ на большой высоте

Дрон на оптоволокне ВС РФ перехватил коптер "Баба-Яга" ВСУ на большой высоте

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА группировки войск «Север» уничтожил украинский дрон «Баба-Яга» в Сумской области.
  • Уничтожение было совершено российским дроном на оптоволокне в режиме «свободной охоты».
ГЕНИЧЕСК, 14 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА группировки войск "Север", управляя российским дроном на оптоволокне, выследил и уничтожил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга" на большой высоте в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным "Фанат".
Оператор российского дрона в ходе расширения буферной зоны в Сумской области, совершая плановый полет на большой высоте в режиме "свободной охоты", выследил и уничтожил украинский дрон "Баба-Яга". Кадры уничтожения переданы в распоряжение агентства.
"Наши ударные FPV (дроны - ред.) на оптоволокне уже действуют высоко в небе и уничтожают там тяжелые коптеры-бомбардировщики ВСУ типа "Баба-Яга", – сообщил военнослужащий.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
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