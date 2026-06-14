Дрон на оптоволокне перехватил коптер "Баба-Яга" ВСУ на большой высоте

ГЕНИЧЕСК, 14 июн – РИА Новости. Расчет БПЛА группировки войск "Север", управляя российским дроном на оптоволокне, выследил и уничтожил тяжелый украинский коптер-бомбардировщик типа "Баба-Яга" на большой высоте в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным "Фанат".