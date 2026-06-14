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ВС России ведут бои "дроны против дронов" в Сумской области - РИА Новости, 14.06.2026
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03:12 14.06.2026
ВС России ведут бои "дроны против дронов" в Сумской области

ВС России ведут широкомасштабные бои "дроны против дронов" в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск «Север» ведут широкомасштабные бои «дронов против дронов» в Сумской области.
  • Систематические перехваты одних беспилотников другими происходят как на земле, так и в воздухе, на всех высотах и скоростях.
ГЕНИЧЕСК, 14 июн – РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" ведут широкомасштабные бои "дронов против дронов" в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным "Фанат".
"Расчеты ударных и разведывательных БПЛА ведут реальные широкомасштабные бои дронов в Сумской области. На земле и в воздухе сражаются не только люди против людей, не только люди против беспилотников, но и дроны против дронов", – сообщил военнослужащий.
По словам собеседника, нормальной практикой на фронте стали систематические перехваты одними беспилотниками других – такие столкновения происходят как на земле, так и в воздухе, на всех высотах и скоростях.
"На значительных высотах и скоростях продолжаются эффективные перехваты украинских ударных БПЛА самолетного типа нашими мультироторными дронами-истребителями", – подчеркнул "Фанат".
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