ВС России ведут бои "дроны против дронов" в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск «Север» ведут широкомасштабные бои «дронов против дронов» в Сумской области.
- Систематические перехваты одних беспилотников другими происходят как на земле, так и в воздухе, на всех высотах и скоростях.
ГЕНИЧЕСК, 14 июн – РИА Новости. Расчеты войск беспилотных систем российской группировки войск "Север" ведут широкомасштабные бои "дронов против дронов" в Сумской области, сообщил РИА Новости боец с позывным "Фанат".
"Расчеты ударных и разведывательных БПЛА ведут реальные широкомасштабные бои дронов в Сумской области. На земле и в воздухе сражаются не только люди против людей, не только люди против беспилотников, но и дроны против дронов", – сообщил военнослужащий.
По словам собеседника, нормальной практикой на фронте стали систематические перехваты одними беспилотниками других – такие столкновения происходят как на земле, так и в воздухе, на всех высотах и скоростях.
"На значительных высотах и скоростях продолжаются эффективные перехваты украинских ударных БПЛА самолетного типа нашими мультироторными дронами-истребителями", – подчеркнул "Фанат".