Путин поздравил Сокурова с 75-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с 75-летием.
- Он отметил, что Сокуров по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа и ценится за талант, творческий поиск и вклад в воспитание молодых дарований.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с юбилеем, отметив, что тот по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа.
Сокуров в воскресенье отмечает свое 75-летие.
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"Уважаемый Александр Николаевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что артиста ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск, а также за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований.
"Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего", - заключил Путин.
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