Путин поздравил Сокурова с 75-летием

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с юбилеем, отметив, что тот по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа.

Президент отметил, что артиста ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск, а также за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований.