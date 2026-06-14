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Путин поздравил Сокурова с 75-летием - РИА Новости, 14.06.2026
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11:25 14.06.2026 (обновлено: 11:36 14.06.2026)

Путин поздравил Сокурова с 75-летием

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Сокуров
Режиссер Александр Сокуров - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Сокуров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с 75-летием.
  • Он отметил, что Сокуров по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа и ценится за талант, творческий поиск и вклад в воспитание молодых дарований.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера, народного артиста России Александра Сокурова с юбилеем, отметив, что тот по праву входит в число ведущих мастеров современного кинематографа.
Сокуров в воскресенье отмечает свое 75-летие.
«
"Уважаемый Александр Николаевич! Примите поздравления с 75-летним юбилеем. Режиссер, сценарист, автор яркой палитры художественных и документальных фильмов, новаторских проектов, Вы по праву входите в число ведущих мастеров современного кинематографа", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент отметил, что артиста ценят зрители и коллеги за блестящий талант и постоянный творческий поиск, а также за многолетнее преданное служение искусству и большой личный вклад в воспитание молодых дарований.
"Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего", - заключил Путин.
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