СМИ: посредники оптимистично настроены по поводу соглашения США и Ирана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посредники оптимистично настроены по поводу возможности достижения соглашения между США и Ираном.
- Сделка между Вашингтоном и Тегераном находится в стадии завершения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Посредники оптимистично настроены по поводу возможности достижения соглашения между США и Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника, участвующего в переговорах.
"Посредники оптимистично настроены по поводу того, что сделка "почти завершена", - передает агентство.
Как сообщал ранее в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.