Рейтинг@Mail.ru
СМИ: посредники оптимистично настроены по поводу соглашения США и Ирана - РИА Новости, 14.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:17 14.06.2026
СМИ: посредники оптимистично настроены по поводу соглашения США и Ирана

Reuters: посредники оптимистично настроены по поводу соглашения США и Ирана

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посредники оптимистично настроены по поводу возможности достижения соглашения между США и Ираном.
  • Сделка между Вашингтоном и Тегераном находится в стадии завершения.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Посредники оптимистично настроены по поводу возможности достижения соглашения между США и Ираном, передает агентство Рейтер со ссылкой на чиновника, участвующего в переговорах.
"Посредники оптимистично настроены по поводу того, что сделка "почти завершена", - передает агентство.
Как сообщал ранее в воскресенье помощник президента РФ Юрий Ушаков, президент США Дональд Трамп заявил президенту России Владимиру Путину, что договоренность Соединенных Штатов с Ираном близка, итоги сложных переговоров могут быть обнародованы уже сегодня.
Иранское агентство Mehr ранее опубликовало положения проекта меморандума с США о завершении конфликта. Оно отметило, что подробности озвучил источник, близкий к переговорной команде Ирана в диалоге с США, сам проект состоится из 14 пунктов, среди которых - незамедлительное прекращение войны "на всех фронтах", в том числе в Ливане, на постоянной основе.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Трамп нецензурно высказался об атаке Израиля по Бейруту, пишут СМИ
Вчера, 19:51
 
В миреСШАИранДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала