Анохин рассказал об успехах экспортной деятельности Смоленской области

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Смоленская область демонстрирует хорошие показатели в экспортной деятельности, география поставок охватывает традиционные рынки СНГ, а также перспективные направления в Азии и на Ближнем Востоке, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
«
"Смоленская область входит в число регионов-лидеров в стране по динамике экспортной деятельности. По направлению "Экспортная деятельность" Национального рейтинга состояния инвестиционного климата наш регион занимает четвертое место среди всех субъектов Российской Федерации", — написал Анохин в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, в сравнении с 2025 годом Смоленская область поднялась на одну строчку. Рейтинг ежегодно формируется Агентством стратегических инициатив совместно с ведущими деловыми объединениями.
"По итогам первого квартала 2026 года товарооборот Смоленской области увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — написал губернатор.
Он добавил, что в структуре экспорта лидируют злаки, пластмассы, древесина и изделия из них. География поставок охватывает традиционные рынки СНГ, а также перспективные направления в Азии и на Ближнем Востоке. При этом приоритетом для экспортеров остается насыщение внутреннего рынка.
Губернатор отметил, что важную роль в развитии экспортной деятельности играет Центр поддержки экспорта Смоленской области. Он предлагает предпринимателям комплексную помощь в организации и развитии внешнеэкономической деятельности. По итогам прошлого года смоленские компании получили более 2 тысяч услуг Центра и заключили экспортные контракты на сумму более 60 миллионов долларов США.
«
"Гордимся тем, что наши предприниматели и экспортеры демонстрируют высокие результаты, а региональные меры поддержки дают реальный результат", — написал Анохин.