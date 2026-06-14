Анохин рассказал об успехах экспортной деятельности Смоленской области

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Смоленская область демонстрирует хорошие показатели в экспортной деятельности, география поставок охватывает традиционные рынки СНГ, а также перспективные направления в Азии и на Ближнем Востоке, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"По итогам первого квартала 2026 года товарооборот Смоленской области увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — написал губернатор.

Губернатор отметил, что важную роль в развитии экспортной деятельности играет Центр поддержки экспорта Смоленской области. Он предлагает предпринимателям комплексную помощь в организации и развитии внешнеэкономической деятельности. По итогам прошлого года смоленские компании получили более 2 тысяч услуг Центра и заключили экспортные контракты на сумму более 60 миллионов долларов США.