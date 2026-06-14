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Россиянка Силкина завоевала серебро молодежного ЧЕ по скалолазанию - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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13:29 14.06.2026
Россиянка Силкина завоевала серебро молодежного ЧЕ по скалолазанию

Силкина завоевала серебро молодежного ЧЕ по скалолазанию в боулдеринге

© Фото : Федерация скалолазания РоссииМария Силкина
Мария Силкина - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Фото : Федерация скалолазания России
Мария Силкина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы (до 17 лет) по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг".
  • Первое место заняла представительница Швейцарии Амелия Каги, третье — ее соотечественница Флавия Гиларди.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы (до 17 лет) по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг", который проходит в Сукоро (Венгрия).
Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги, третье место заняла ее соотечественница Флавия Гиларди.
Турнир завершится в воскресенье. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
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СпортВенгрияШвейцарияСкалолазание
 
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