Россиянка Силкина завоевала серебро молодежного ЧЕ по скалолазанию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы (до 17 лет) по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг".
- Первое место заняла представительница Швейцарии Амелия Каги, третье — ее соотечественница Флавия Гиларди.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россиянка Мария Силкина заняла второе место на молодежном чемпионате Европы (до 17 лет) по скалолазанию в дисциплине "боулдеринг", который проходит в Сукоро (Венгрия).
Первой стала представительница Швейцарии Амелия Каги, третье место заняла ее соотечественница Флавия Гиларди.
Турнир завершится в воскресенье. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.