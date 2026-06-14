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СМИ: в Швейцарии не поддержали ограничение численности населения - РИА Новости, 14.06.2026
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17:08 14.06.2026
СМИ: в Швейцарии не поддержали ограничение численности населения

24heures: в Швейцарии не стали ограничивать численность населения 10 млн человек

© Fotolia / Santosha57Вид на Женеву, Швейцария
Вид на Женеву, Швейцария - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© Fotolia / Santosha57
Вид на Женеву, Швейцария. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Граждане Швейцарии не поддержали инициативу об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек.
  • Против инициативы выступили 54,7% респондентов.
  • Предложение не встретило поддержки во всех франкофонных кантонах, но нашло ее в небольших сельских коммунах.
ЖЕНЕВА, 14 июн - РИА Новости. Граждане Швейцарии в воскресенье не поддержали инициативу об ограничении численности населения страны 10 миллионами человек, следует из предварительных результатов референдума, которые приводит издание 24heures.
"Согласно нашим прогнозам, народ отвергает инициативу Швейцарской народной партии (UDC) по ограничению иммиграции", - пишет издание.
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По его данным, против инициативы выступили 54,7% респондентов.
Из 26 кантонов конфедерации в 13 население однозначно отвергло инициативу, при этом в 10 ее поддержали.
Отмечается, что предложение не встретило поддержки во всех франкофонных кантонах, к которым относится и Женева, где находится множество международных организаций.
В Невшателе против проголосовали 67,2% респондентов, в Женеве - 65,4%, в Во - 64,4%, уточняет СМИ.
Отмечается, что в основном инициатива нашла поддержку в небольших сельских коммунах.
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Инициатива предполагает прописать в конституции ограничение числа жителей Швейцарии 10 миллионами человек к 2050 году.
Ее авторы предложили Федеральному совету и парламенту страны вмешаться, если население достигнет 9,5 миллиона человек. В этом случае лица, получившие разрешение на временное проживание, теряли бы право на получение постоянного вида на жительство, швейцарского гражданства или любого другого права на пребывание. В случае, если этих мер будет недостаточно, инициативой предлагалось расторгнуть международные договоры, в частности, соглашение с Европейским союзом о свободном передвижении лиц.
Согласно прогнозу швейцарского Федерального статистического управления (OFS), население Швейцарии увеличится с 9 миллионов человек в конце 2024 года примерно до 10,5 миллиона в 2055 году. При этом с 2035 года этот рост будет обеспечиваться исключительно за счет иммиграции, так как естественный прирост населения станет отрицательным. Демографы также подсчитали, что если иммиграция полностью прекратится, то население резко сократится: к 2050 году в Швейцарии будет проживать всего 6,5 миллиона человек, а в 2070 - лишь 4,7 миллиона.
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