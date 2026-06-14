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Непомнящий обыграл Ниманна на турнире в Ташкенте - РИА Новости Спорт, 14.06.2026
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15:51 14.06.2026 (обновлено: 16:01 14.06.2026)
Непомнящий обыграл Ниманна на турнире в Ташкенте

Гроссмейстер Непомнящий обыграл Ниманна на турнире в Ташкенте и пожал ему руку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯн Непомнящий
Ян Непомнящий - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ян Непомнящий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил американца Ханса Ниманна в предпоследнем туре международного шахматного турнира UzChess Cup Masters в Ташкенте.
  • Непомнящий отказался пожимать руку Ниманну перед стартом турнира, объяснив это поведением американца во время последнего очного матча и его действиями в социальных сетях, но пожал руку сопернику по окончании партии.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий нанес поражение американцу Хансу Ниманну в предпоследнем туре международного шахматного турнира UzChess Cup Masters, который проходит в Ташкенте.
В воскресенье Непомнящий играл белыми фигурами и завершил партию победой на 51-м ходу. По окончании партии россиянин пожал сопернику руку.
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Ранее россиянин отказался пожимать руку Ниманну перед стартом турнира в Ташкенте. Непомнящий позднее заявил, что не стал этого делать из-за поведения американца во время последнего очного матча и дальнейших действий в социальных сетях.
В сентябре 2022 года лидер мирового рейтинга норвежец Магнус Карлсен снялся с последнего этапа Grand Chess Tour в США после поражения от Ниманна. Как сообщило норвежское издание VG, он принял такое решение, так как подозревал соперника в мошенничестве. Портал chess.com также заподозрил Ниманна в жульничестве в более чем 100 онлайн-партиях. В июне 2023 года Федеральный суд США отклонил иск Ниманна к Карлсену. В августе 2023 года оба шахматиста урегулировали судебный спор. Во время их спора Карлсен отказывался играть с гроссмейстером из США.
Непомнящий в этом скандале поддержал Карлсена. Позднее Ниманн предложил россиянину провести очную встречу. С конца мая по начало июня в Белграде гроссмейстеры провели восемь партий в "быструю классику". Непомнящий сыграл вничью с Ниманном в выставочном матче со счетом 4-4.
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СпортШахматыТашкентЯн НепомнящийМагнус Карлсен
 
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