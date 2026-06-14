Московский джазовый оркестр планирует представить постановку "Шахерезада"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в репертуаре Московского джазового оркестра может появиться новая музыкально-поэтическая постановка «Шахерезада», основанная на симфонической сюите композитора Николая Римского-Корсакова.
- На закрытии Moscow Jazz Festival представили новую музыкально-поэтическую постановку «Слово о полку Игореве» на музыку Александра Бородина.
- Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в репертуаре Московского джазового оркестра может появиться новая музыкально-поэтическая постановка "Шахерезада", основанная на симфонической сюите композитора Николая Римского-Корсакова.
"У нас есть запись сказки "Шахерезада" на музыку Николая Римского-Корсакова. Тоже уже напрашивается для новой театрализованной музыкальной постановки", - сказал он журналистам.
Как передавал корреспондент РИА Новости, вечером в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского на закрытии Moscow Jazz Festival народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр представили новую музыкально-поэтическую постановку "Слово о полку Игореве" на музыку Александра Бородина.
Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.