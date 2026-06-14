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Московский джазовый оркестр планирует представить постановку "Шахерезада" - РИА Новости, 14.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:55 14.06.2026
Московский джазовый оркестр планирует представить постановку "Шахерезада"

Бутман: Московский джазовый оркестр планирует поставить постановку "Шахерезада"

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМузыкант Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр
Музыкант Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Музыкант Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в репертуаре Московского джазового оркестра может появиться новая музыкально-поэтическая постановка «Шахерезада», основанная на симфонической сюите композитора Николая Римского-Корсакова.
  • На закрытии Moscow Jazz Festival представили новую музыкально-поэтическую постановку «Слово о полку Игореве» на музыку Александра Бородина.
  • Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Народный артист России Игорь Бутман рассказал, что в репертуаре Московского джазового оркестра может появиться новая музыкально-поэтическая постановка "Шахерезада", основанная на симфонической сюите композитора Николая Римского-Корсакова.
"У нас есть запись сказки "Шахерезада" на музыку Николая Римского-Корсакова. Тоже уже напрашивается для новой театрализованной музыкальной постановки", - сказал он журналистам.
Как передавал корреспондент РИА Новости, вечером в воскресенье в Концертном зале имени Чайковского на закрытии Moscow Jazz Festival народный артист России Сергей Безруков и Московский джазовый оркестр представили новую музыкально-поэтическую постановку "Слово о полку Игореве" на музыку Александра Бородина.
Moscow Jazz Festival прошел в этом году с 8 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке департамента культуры Москвы и Президентского фонда культурных инициатив.
Сергей Безруков - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Премьера "Слово о полку Игореве" прошла на закрытии Moscow Jazz Festival
Вчера, 22:47
 
КультураРоссияМоскваНиколай Римский-КорсаковИгорь БутманСергей БезруковПрезидентский фонд культурных инициативОбщество
 
 
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