Ряд стран убеждают США в пагубности санкций против России, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев сообщил, что крупные экономики в «Группе двадцати» в частном порядке стремятся убедить США в пагубном влиянии санкций против России на весь мир.

Министр энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон продлил исключение из санкций для морских поставок нефти из России после встречи G20, где об этом просили другие участники.

Марат Бердыев уточнил, что в публичных дискуссиях «Группы двадцати» напрямую не ставится вопрос дальнейшего ослабления санкций США против нефти из РФ.

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Крупные экономики в "Группе двадцати" в частном порядке стремятся убедить США в пагубном влиянии санкций против России на весь мир, рассказал в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В апреле министр энергетики США Крис Райт раскрыл, что Вашингтон продлил исключение из санкций для морских поставок нефти из России после встречи G20 , где об этом просили другие участники. Истекшее 16 мая исключение Штаты продлили еще на 30 дней, заявил министр финансов США Скотт Бессент

"Насколько нам известно, целый ряд крупных экономик в частных контактах с американцами излагают им пагубность санкционной дубинки. Убеждают Вашингтон в том, что незаконные рестрикции лишь усугубляют риски и вызовы в мировой экономике", - сказал Бердыев.

Он уточнил, что в публичных дискуссиях "Группы двадцати" напрямую не ставится вопрос дальнейшего ослабления санкций США против нефти из РФ.